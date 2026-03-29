 Santo Sepulcro bloquea histórica misa del Domingo de Ramos
Internacionales

Impiden al máximo representante católico en Jerusalén celebrar misa del Domingo de Ramos

Por primera vez en siglos, Patriarca no pudo celebrar misa del Domingo de Ramos.

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Domingo de Ramos sin misa en el Santo Sepulcro por restricciones policiales., Redes sociales.
Domingo de Ramos sin misa en el Santo Sepulcro por restricciones policiales. / FOTO: Redes sociales.

El Patriarca Latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, no pudo celebrar la misa del Domingo de Ramos en la iglesia del Santo Sepulcro tras ser bloqueado por la policía israelí, un hecho sin precedentes que provocó condenas de Italia y Francia.

El Patriarcado Latino, que tiene fieles en Israel, territorios palestinos, Jordania y Chipre, informó que Pizzaballa y el custodio fueron detenidos mientras se dirigían a la iglesia, sin procesión y acompañados únicamente por su comitiva.

Por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro", indicó la diócesis en un comunicado.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el 28 de febrero, las autoridades israelíes restringieron las grandes concentraciones religiosas a un máximo de 50 personas, incluyendo sinagogas, iglesias y mezquitas. La policía señaló que todos los lugares sagrados de Jerusalén permanecen cerrados por motivos de seguridad y que la petición del Patriarcado no pudo ser aprobada.

Netanyahu se pronuncia 

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la medida no tuvo "mala intención" y que la motivación fue proteger la seguridad del Patriarca y su comitiva. La cancelación también afectó la tradicional procesión que parte del Monte de los Olivos hacia Jerusalén y que cada año atrae a miles de fieles.

La medida generó reacciones internacionales. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó la acción como una "ofensa a los creyentes y a la libertad religiosa", mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, denunció la decisión como parte de una "preocupante multiplicación de violaciones del estatuto de los Lugares Santos de Jerusalén".

El Domingo de Ramos marca la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa, un momento de profunda significación para millones de católicos en todo el mundo. La prohibición de la misa en el Santo Sepulcro constituye un fuerte precedente en la historia de las celebraciones religiosas en la ciudad.

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