 Encuentran una proteína que detecta cáncer colorrectal
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Encuentran una proteína que detecta cáncer colorrectal con 70 % precisión

El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico y el segundo más común entre hombres y mujeres en la isla.

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Encuentran en Puerto Rico una proteína que detecta cáncer colorrectal con 70 % precisión, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Encuentran en Puerto Rico una proteína que detecta cáncer colorrectal con 70 % precisión / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Un grupo de científicos del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (CCC-UPR) ha encontrado en un estudio inicial que una proteína de la sangre detectó un diagnóstico de cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %.

La proteína encontrada en la sangre es la IGFBP2, la cual según informó este lunes el CCC-UPR en un comunicado, podría ayudar a detectar el cáncer colorrectal de forma más temprana que algunas pruebas actuales.

"La validación de nuevas herramientas como IGFBP2 nos acerca a lograr diagnósticos más tempranos y accesibles para nuestra población", afirmó en el comunicado Elba Caraballo Rivera, subdirectora del CCC-UPR.

El cáncer colorrectal es la primera causa de muerte por cáncer en Puerto Rico y el segundo más común entre hombres y mujeres en la isla con el 13,1 y 13,2 %, detrás de próstata (40,6 %) y seno (29,7 %), respectivamente.

La nota agrega que en estudios iniciales, un panel que incluye la proteína IGFBP2, logró identificar la enfermedad del cáncer colorrectal con una precisión de más de 70 %, lo que representa un paso importante hacia pruebas menos invasivas.

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Encuentran en Puerto Rico una proteína que detecta cáncer colorrectal con 70 % precisión - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Muchas veces se detecta en etapas avanzadas, lo que hace más difícil su tratamiento, indicó la nota. Por eso, detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Incidencia de cáncer colorrectal

Referente al cáncer colorrectal, el número de casos en personas de 20 a 49 años en Puerto Rico está aumentando al doble del porcentaje anual en EE. UU., según un informe que presentó hace un tiempo el CCC-UPR.

El 'Informe de tendencias de incidencia de cáncer colorrectal entre los años 2020-2021 en Puerto Rico en comparación con EE. UU.' precisó que cerca del 10 % de los casos en la isla corresponden a individuos de entre 20 y 49 años.

En el CCC-UPR se desarrollan estudios que buscan entender mejor esta enfermedad y encontrar formas más simples y accesibles de detectarla.

Estos proyectos incluyen desde investigaciones en laboratorio hasta estudios con impacto directo a las comunidades, con el objetivo de beneficiar directamente a la población puertorriqueña.

Uno de esos proyectos, el Artificial Intelligence-based Medical Data (AIMED), estudia cómo el sistema inmunológico interactúa con el cáncer y cómo esto puede ayudar a mejorar las pruebas diagnósticas en el futuro, especialmente en poblaciones diversas como la nuestra.

El CCC-UPR es una corporación pública dedicada a la investigación, diagnóstico y tratamiento del cáncer en la isla.

*Con información de EFE

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