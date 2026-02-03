Riesgos de la proteína para adultos en niños: COFAQUI advierte

La discusión sobre el uso de suplementos de proteína en la infancia ha escalado del debate en redes sociales al ámbito institucional.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que se encuentra investigando a la creadora de contenido Deanna Melillo, conocida como Hello Muchá, tras la difusión de contenido donde expone a su hija al consumo de proteína diseñada para adultos.
El caso, dado a conocer por medios nacionales, ha generado preocupación entre autoridades, profesionales de la salud y la ciudadanía, al involucrar a una menor de edad y una práctica nutricional que no cuenta con respaldo clínico para población infantil sana.
Ante la información difundida, el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala (COFAQUI), con el respaldo de la Comisión de Asesoría y Regulación del Ejercicio Profesional de Nutricionistas (CAYREN), emitió un comunicado oficial en el que fija una postura clara y fundamentada científicamente sobre la suplementación proteica en niños.
El pronunciamiento destaca que, según la evidencia científica y las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, los requerimientos de proteína en la infancia pueden cubrirse adecuadamente mediante una alimentación balanceada, que incluya alimentos naturales como legumbres, huevos, lácteos, carnes y cereales, sin necesidad de suplementos proteicos en niños sanos.
Riesgos del exceso de proteína en la niñez
El comunicado también advierte que el consumo excesivo de proteína en niños y niñas puede asociarse a efectos adversos, entre ellos mayor riesgo de obesidad infantil, sobrecarga renal y alteraciones metabólicas, especialmente cuando no existe una indicación clínica que justifique su uso.
Estos riesgos adquieren mayor relevancia cuando la recomendación proviene de personas sin formación profesional en nutrición o salud, y se difunde a través de plataformas digitales con amplio alcance.
COFAQUI y CAYREN reiteraron su compromiso con la protección de la salud pública e insistieron en que cualquier suplementación en niños debe ser indicada exclusivamente por profesionales de la salud debidamente acreditados.
El CASO
En un video difundido en redes sociales, la influencer Deanna Melillo recomendó a madres de familia el uso de proteína en polvo como sustituto de la proteína natural en la alimentación de los niños.
El producto mencionado pertenece a una reconocida nutricionista identificada en plataformas digitales como Marce Fitness.
Las declaraciones generaron reacciones y cuestionamientos por parte de usuarios y profesionales de la salud, quienes señalaron que, según las contraindicaciones del producto, este no está indicado para uso pediátrico.
Esto encendió el debate sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al emitir recomendaciones relacionadas con la nutrición infantil.