 PNG Investiga a Deanna Melillo por Exponer a su Hija
Farándula

¿La PNG investiga a Deanna Melillo por exponer a su hija con proteína de adulto?

Luego del video que publicó la influencer recomendando proteína en polvo para su hija de 3 años, decenas de usuarios hicieron denuncias ante la Procuraduría General de la Nación.

Compartir:
Deanna Melillo, Instagram
Deanna Melillo / FOTO: Instagram

A través de sus redes, la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que se encuentra dando seguimiento a denuncias y reportes relacionados con la creadora de contenido Deanna Melillo, luego de que recomendara el consumo de proteína en polvo, formulada para adultos, como complemento alimenticio para niños que rechazan el consumo de carne.

La controversia se originó a partir de un video difundido en redes sociales, en el cual Deanna Melillo sugiere este tipo de suplementos como alternativa nutricional en la dieta infantil.

La publicación generó una rápida reacción entre usuarios, profesionales de la salud y especialistas en nutrición pediátrica, quienes advirtieron sobre los posibles riesgos de suministrar productos diseñados para adultos a menores de edad sin supervisión médica.

En plataformas digitales, usuarios guatemaltecos etiquetaron a la institución solicitando atención responsable, mientras el debate crecía entre opiniones encontradas. 

Foto embed
Deanna Melillo PGN - Facebook
Foto embed
Deanna Melillo PGN - Facebook

Reacción en redes y escalamiento del conflicto

El debate se intensificó cuando Deanna Melillo respondió de forma hostil a comentarios que recomendaban consultar con un nutricionista pediátrico antes de introducir suplementos en la alimentación de los niños.

En una de sus respuestas, la influencer calificó las advertencias como una intromisión en la crianza de sus hijos, argumentando que la decisión sobre su alimentación era un asunto estrictamente personal.

Esta postura generó un fuerte rechazo en la comunidad digital, donde numerosos usuarios señalaron la diferencia entre decisiones privadas y la responsabilidad pública que conlleva compartir recomendaciones de salud ante una audiencia amplia, diversa y, en muchos casos, vulnerable.

Las palabras de la influencer y la subsiguiente aclaración de la nutricionista Marce Fitness generaron una avalancha de reacciones. Numerosos usuarios y, de manera crucial, profesionales de la salud, expresaron su preocupación.

Foto embed
Marce Fitness - Instagram

Esta es la segunda vez que Deanna Melillo se encuentra en el ojo del huracán. Hace un años fue denunciada ante el Ministerio Público por un video compartido en Tik Tok donde aparece haciendo una sátira del Himno Nacional de Guatemala, como parte de un espectáculo de circo al que fue invitada.

Aunque la joven expresó que era una broma, esta no cayó en gracia a algunos internautas que compartieron comentarios como: "El himno de nuestra patria se respeta", "qué barbaridad", " si fuera guatemalteca, como ella dice, jamás le hubiera faltado el respeto de esa forma al himno".

@dra.lorenipediatra

@Deanna Melillo #medicine #doctor #pediatra #pediatria #niños

♬ Slow and comical BGM(1083863) - Blanket

En Portada

Alta afluencia vehicular en el inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Alta afluencia vehicular en el inicio del ciclo escolar 2026

07:38 AM, Feb 02
Darwin Lom y el sueño de jugar la Copa Libertadorest
Deportes

Darwin Lom y el sueño de jugar la Copa Libertadores

08:10 AM, Feb 02
Laura Fernández gana las elecciones en Costa Rica en primera rondat
Internacionales

Laura Fernández gana las elecciones en Costa Rica en primera ronda

08:12 AM, Feb 02
Jason Momoa habla de Guatemala y de Ricardo Arjona en el podcast de Theo Vont
Farándula

Jason Momoa habla de Guatemala y de Ricardo Arjona en el podcast de Theo Von

08:14 AM, Feb 02

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos