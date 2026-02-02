PNG Investiga a Deanna Melillo por Exponer a su Hija

A través de sus redes, la Procuraduría General de la Nación (PGN) confirmó que se encuentra dando seguimiento a denuncias y reportes relacionados con la creadora de contenido Deanna Melillo, luego de que recomendara el consumo de proteína en polvo, formulada para adultos, como complemento alimenticio para niños que rechazan el consumo de carne.
La controversia se originó a partir de un video difundido en redes sociales, en el cual Deanna Melillo sugiere este tipo de suplementos como alternativa nutricional en la dieta infantil.
La publicación generó una rápida reacción entre usuarios, profesionales de la salud y especialistas en nutrición pediátrica, quienes advirtieron sobre los posibles riesgos de suministrar productos diseñados para adultos a menores de edad sin supervisión médica.
En plataformas digitales, usuarios guatemaltecos etiquetaron a la institución solicitando atención responsable, mientras el debate crecía entre opiniones encontradas.
Reacción en redes y escalamiento del conflicto
El debate se intensificó cuando Deanna Melillo respondió de forma hostil a comentarios que recomendaban consultar con un nutricionista pediátrico antes de introducir suplementos en la alimentación de los niños.
En una de sus respuestas, la influencer calificó las advertencias como una intromisión en la crianza de sus hijos, argumentando que la decisión sobre su alimentación era un asunto estrictamente personal.
Esta postura generó un fuerte rechazo en la comunidad digital, donde numerosos usuarios señalaron la diferencia entre decisiones privadas y la responsabilidad pública que conlleva compartir recomendaciones de salud ante una audiencia amplia, diversa y, en muchos casos, vulnerable.
Las palabras de la influencer y la subsiguiente aclaración de la nutricionista Marce Fitness generaron una avalancha de reacciones. Numerosos usuarios y, de manera crucial, profesionales de la salud, expresaron su preocupación.
Esta es la segunda vez que Deanna Melillo se encuentra en el ojo del huracán. Hace un años fue denunciada ante el Ministerio Público por un video compartido en Tik Tok donde aparece haciendo una sátira del Himno Nacional de Guatemala, como parte de un espectáculo de circo al que fue invitada.
Aunque la joven expresó que era una broma, esta no cayó en gracia a algunos internautas que compartieron comentarios como: "El himno de nuestra patria se respeta", "qué barbaridad", " si fuera guatemalteca, como ella dice, jamás le hubiera faltado el respeto de esa forma al himno".
