 Choque entre bus y camión en Honduras deja muertos, 2026
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Choque entre bus y camión en Honduras deja al menos ocho muertos

Según el informe de los bomberos, entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del camión, que transportaba cianuro.

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Choque entre bus y camión en Honduras, Captura de pantalla de la red social X
Choque entre bus y camión en Honduras / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Al menos ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas tras el choque entre un bus de pasajeros y un vehículo de carga en el departamento de Santa Bárbara, en el oeste de Honduras, informó una fuente de socorro.

"Hay ocho personas fallecidas, cinco de ellas atrapadas" en el bus, afirmó a periodistas el jefe del Cuerpo de Bomberos del municipio de Quimistan, Adalberto Romero. El accidente se produjo, por causas aún desconocidas, en el sector conocido como la cuesta de Los Limones, señaló Romero.

Según el informe preliminar de los bomberos, entre las víctimas mortales se encuentra el conductor del vehículo de carga, que transportaba cianuro.

Agentes de la Policía Nacional, el Ejército, la Cruz Roja Hondureña y el Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar para auxiliar a los heridos, quienes fueron trasladados a un hospital estatal de Quimistan, donde permanecen bajo atención médica.

Regresaban de Guatemala

En el momento del impacto, los lesionados viajaban en el autobús, que aparentemente regresaba de una excursión en Guatemala, según las autoridades hondureñas.

Este lunes, en conferencia de prensa, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, dijo que se encuentran en comunicación con las autoridades hondureñas para determinar si hay guatemaltecos entre los afectados por el siniestro.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muertes violentas en Honduras, con un promedio de cinco fallecidos por día, según cifras oficiales.

En lo que va de la Semana Santa, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabiliza al menos 43 víctimas mortales, incluidos los ocho de este domingo, en unos 275 siniestros viales.

Entre las principales causas de estos hechos, según las autoridades, figuran el exceso de velocidad, la imprudencia de peatones, la distracción al volante, el irrespeto a las señales de tránsito, fallas mecánicas y el consumo de alcohol.

*Con información de EFE

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