 Honduras aplica teletrabajo por aumento del precio de los combustibles
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Honduras aplica modalidad de teletrabajo por aumento del precio de los combustibles

La modalidad del denominado teletrabajo regirá durante 15 días con el "personal no esencial".

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Teletrabajo, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Teletrabajo / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

El Gobierno de Honduras anunció que, a partir de este martes, los empleados públicos trabajarán desde su casa, como una medida para ahorrar combustibles, ante el alza acelerada del precio que están sufriendo a raíz de la guerra en el Medio Oriente.

La modalidad del denominado teletrabajo regirá durante 15 días con el "personal no esencial" que identificarán las oficinas de Recursos Humanos de cada institución, con el objetivo de reducir la movilidad de personas, el tráfico de vehículos y el consumo de carburantes, dijo a los periodistas el secretario de Comunicación y Estrategia, José Argueta.

La disposición gubernamental no se aplicará en instituciones en materia de seguridad y servicios indispensables, entre los que se incluye el de la salud, y habrá un seguimiento para garantizar la atención al público, agregó.

Argueta señaló que el Gobierno coordina acciones con la empresa privada y el sistema educativo para ejecutar acciones similares orientadas a reducir el impacto en los carburantes por la guerra en el Medio Oriente desde hace tres semanas.

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Teletrabajo - Imagen con fines ilustrativos | pixabay

Asueto parcial en Semana Santa

Los empleados del sector público, que superan los 200 mil, no trabajarán durante la Semana Santa por un asueto parcial que tradicionalmente concede el Gobierno para fomentar el turismo interno, sector que, según empresarios, podría mermar este año por el alto costo de los combustibles.

Además de los combustibles muchos productos y servicios también están aumentando de precio, según denuncias de los mismos consumidores hondureños.

El lunes el costo de la gasolina regular se elevó a 4 dólares el galón (3,8 litros), mientras que el de superior llegó a 4,54 dólares y el diésel a 4,07.

*Con información de EFE

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