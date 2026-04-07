 Papa León XIV critica amenaza de Trump a Irán
Internacionales

Papa León XIV califica de "inaceptable" la amenaza de Trump contra Irán

Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

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Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza, EFE
Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza / FOTO: EFE

El papa León XIV calificó este martes de "inaceptable" la amenaza del presidente de EE. UU., Donald Trump, contra Irán y pidió hacer "todo lo posible" para "decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro", dijo el Papa en declaraciones a los medios en la localidad de Castelgandolfo.

El papa León XIV, que hizo estas declaraciones en italiano e inglés, sin citar expresamente a Trump, invitó a "rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz".

"Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado... Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", agregó.

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Papa León XIV en el Miércoles de Ceniza - EFE

"¡Queremos la paz!"

Donald Trump amenazó este martes con terminar con "toda una civilización" antes de expirar el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, en una jornada marcada también por fuertes bombardeos y actividad diplomática.

El Papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. (...) Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra". "¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!", exclamó León XIV.

*Con información de EFE

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