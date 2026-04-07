 Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
Internacionales

Trump da otras dos semanas a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán dice que será posible "el paso seguro" por el estrecho de Ormuz durante un periodo de dos semanas, después del cese el fuego bilateral

Compartir:
Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este martes 7 de abril, que, tras mantener conversaciones con autoridades paquistaníes, ha decidido aplazar dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar hoy si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz y que ambas partes se han comprometido de momento a un alto el fuego durante este periodo de tiempo.

Trump aseguró en un mensaje en su red social Truth Social que ha adoptado la decisión gracias a los esfuerzos mediadores de Islamabad y bajo la condición de que Teherán acceda en el futuro a "la apertura completa, inmediata y segura" de Ormuz.

El republicano aseguró que mantuvo hoy conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".

Trump había dado hasta hoy a las 20:00 hora de Washington (00:00 GMT) a Irán, que ha limitado la circulación por Ormuz tras el comienzo de la guerra, para que reabra el estrecho (por donde pasa parte importante de los hidrocarburos que se exportan en el mundo), algo que ayudaría a estabilizar los precios del crudo.

El mandatario había amenazado con atacar centrales eléctricas y puentes y devolver a Irán a la "Edad de Piedra".

"Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif y el mariscal de campo Asim Munir, de Pakistán —en las cuales solicitaron que yo contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán—, y sujeto a que la República Islámica de Irán acceda a la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, accedo a suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un periodo de dos semanas", escribió Trump.

"¡Este será un alto el fuego bilateral! La razón para proceder de este modo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y nos encontramos en una etapa muy avanzada hacia un acuerdo definitivo concerniente a una paz a largo plazo con Irán, así como la paz en Oriente Medio", añade el texto.

El magnate neoyorquino volvió a insistir en que el plan de 10 puntos presentado ayer por Irán supone un paso importante para lograr un acuerdo y destacó que "que constituye una base viable sobre la cual negociar".

Esta última contraoferta de Teherán, transmitida a través de Pakistán, constaba de 10 puntos, entre los que se encuentran el fin de las hostilidades en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán mantiene parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra- y el levantamiento de sanciones.

"Se ha llegado a un acuerdo entre los Estados Unidos e Irán respecto a casi todos los pasados puntos de desacuerdo; no obstante, un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar dicho acuerdo", aseguró Trump, que consideró que este "perdurable problema" entre Washington y Teherán "se encuentra próximo a su resolución".

Trump sobre Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”

“No quiero que eso suceda, pero es probable que ocurra”, aseguró Trump, a horas de que se cumpla su ultimátum a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz.

Vía EFE

En Portada

Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USACt
Nacionales

Estudiantes desalojan a encapuchados que ocuparon la USAC

05:43 PM, Abr 07
CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe t
Nacionales

CC admite para trámite amparo que busca detener elección de rector de USAC y pide informe

05:34 PM, Abr 07
Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Culturat
Nacionales

Luis Méndez Salinas es nombrado ministro de Cultura

04:01 PM, Abr 07
Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba incidentes en la Usac t
Nacionales

Lanzan gas a fotoperiodista que documentaba incidentes en la Usac

03:40 PM, Abr 07
Clausura 2026: Tabla de posiciones tras 18 jornadast
Deportes

Clausura 2026: Tabla de posiciones tras 18 jornadas

05:06 PM, Abr 07

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalIránNoticias de GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos