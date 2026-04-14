 EE.UU. Confirma a Laura Dogu como Embajadora en Venezuela
Internacionales

EE.UU. confirma que Laura Dogu sigue al frente de la embajada en Venezuela

Tras versiones que surgieron desde Guatemala, sobre el revelo de la diplomática, se dio a conocer que ella continúa con la estrategia de la administración Trump para estabilizar Venezuela en medio de la crisis política.

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Laura Dogu, EFE
Laura Dogu / FOTO: EFE

El Gobierno de Estados Unidos confirmó este martes a EFE que Laura Dogu sigue siendo la encargada de negocios al frente de su embajada en Venezuela, negando así las informaciones que apuntaban a que había sido sustituida por otro diplomático al frente de la legación.

"La embajadora Dogu continúa siendo la encargada de negocio interina de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas y prosigue su labor para impulsar el plan de tres fases de la Administración (del presidente Donald) Trump para una Venezuela estable, próspera y democrática", explicó un portavoz del Departamento de Estado.

La afirmación llega después de que varios medios de Guatemala aseguraran que el actual encargado de negocio en el país centroamericano, John Barrett, sería el encargado de sustituir a Dogu al frente de la representación diplomática estadounidense en Venezuela.

Dogu fue nombrada encargada de negocio para Venezuela a final de enero, tres semanas después de la captura de Nicolás Maduro y dos meses antes de que Washington anunciara la reapertura de su embajada en Caracas, cerrada desde la ruptura de lazos diplomáticos en 2019.

A su vez, Barret fue nombrado encargado de negocio en la embajada del país norteamericano en Ciudad de Guatemala un día después, el pasado 23 de enero.

Tras el derrocamiento de Maduro a manos de Washington, el Gobierno de Donald Trump ha asegurado que tutela el Gobierno de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que el país caribeño pase por tres fases consecutivas: estabilización, recuperación y transición democrática.

Estados Unidos y Venezuela rompieron relaciones en 2019, cuando el Gobierno de Trump, en su primer mandato, reconoció al opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional, como presidente encargado del país. EFE

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