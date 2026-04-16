Sobrevivientes escapan tras accidente de bus que se incendió

Una escena marcada por el pánico y la solidaridad se vivió la mañana de este jueves cuando un bus extraurbano cayó a un abismo y se incendió, dejando 14 personas fallecidas y al menos 29 heridas, según el último reporte oficial. El accidente ocurrió mientras el vehículo, perteneciente a la cooperativa San Luis y que cubría la ruta Cuenca-Guayaquil, en Ecuador, se salió de la carretera a la altura del kilómetro 57 y terminó en el lecho del río El Chorro.
Los pasajeros vivieron minutos de angustia antes y después del impacto. Testigos aseguran que justo después del accidente, hombres, mujeres, adultos mayores y niños lograron salir rápidamente del bus, auxiliándose unos a otros mientras el vehículo comenzaba a incendiarse. Las imágenes difundidas de la tragedia muestran cómo, en medio del caos, varios de los sobrevivientes se apoyaron para escapar del vehículo antes de que las llamas se propagaran de manera incontrolable.
El bus transportaba a 42 pasajeros y había salido de Cuenca pasadas las 11:00 horas del pasado miércoles, 15 de abril. El capitán Sixto Heras, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuenca, narró a medios locales que solo cuatro de las víctimas han podido ser identificadas. Las otras diez aún no han sido reconocidas debido a que el vehículo se incendió tras el accidente.
Acción solidaria de los pasajeros y primeros auxilios
En el momento más crítico, la cooperación espontánea entre los pasajeros fue clave para salvar vidas. Algunos de los sobrevivientes arrastraron y ayudaron a otros a levantarse y salir entre los restos del bus. Sin embargo, no todos lograron abandonar la unidad a tiempo, lo que incrementó la cifra de víctimas mortales.
Tras el siniestro, equipos de rescate, bomberos y ciudadanos de la zona se movilizaron inmediatamente para socorrer a los heridos. La magnitud del accidente llevó a que los habitantes del sector se sumaran en las tareas de auxilio, trasladando a los lesionados hacia ambulancias y brindando primeros auxilios mientras esperaban asistencia médica profesional.
Enluta a familias
El impacto de la tragedia se extendió hasta el Centro Forense de Cuenca, donde familias completas esperaban ansiosas información oficial sobre la identificación y entrega de los cuerpos de sus seres queridos. Durante la madrugada, las autoridades confirmaron que la cifra de fallecidos subió de 11 a 14, al hallarse más víctimas entre los restos del bus siniestrado.
El accidente dejó al menos 14 personas sin vida y casi treinta heridos, generando conmoción en la región y un ambiente de incertidumbre entre las familias afectadas. Las tareas de identificación y entrega de cuerpos transcurren en medio de muestras de dolor, mientras decenas de parientes permanecen en los exteriores del Centro Zonal 6 de Cuenca a la espera del reporte oficial.
Autoridades informaron que los cuerpos recuperados durante la noche y la mañana fueron trasladados para su correspondiente reconocimiento. Mientras tanto, la cifra oficial de víctimas podría variar conforme avancen las labores de rescate e identificación.