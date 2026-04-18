 Tiroteo y toma de rehenes en supermercado de Kiev
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Tiroteo y toma de rehenes en supermercado de Kiev deja al menos cinco muertos

Al menos cinco personas murieron y 10 más resultaron heridas tras un tiroteo registrado en un supermercado de un barrio residencial de Kiev.

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Tiroteo en Kiev deja al menos cinco muertos., Redes sociales.
Tiroteo en Kiev deja al menos cinco muertos. / FOTO: Redes sociales.

Al menos cinco personas murieron y 10 más resultaron heridas este sábado luego de un tiroteo registrado en un supermercado de un barrio residencial de Kiev, capital de Ucrania. El ataque provocó pánico entre los presentes, luego de que un hombre armado abriera fuego y tomara como rehenes a varias personas dentro del establecimiento.

El presidente Volodímir Zelenski confirmó el saldo de víctimas y expresó sus condolencias a los familiares de los fallecidos. "Hasta ahora, se ha confirmado la muerte de cinco personas. Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos", indicó el mandatario, quien además detalló que diez personas fueron hospitalizadas con heridas y traumatismos.

Durante el operativo de seguridad, las fuerzas policiales lograron rescatar a cuatro rehenes que permanecían dentro del supermercado. El ministro del Interior, Ígor Klimenko, informó que el sospechoso fue abatido durante su detención, luego de disparar contra los agentes mientras intentaban neutralizarlo.

Identifican al agresor 

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, había alertado inicialmente sobre el incidente, indicando que se desarrollaba una "operación especial" para capturar al atacante, quien se encontraba atrincherado dentro del local. La zona fue acordonada mientras los cuerpos de emergencia atendían la situación.

De acuerdo con medios ucranianos, el agresor fue identificado como Dmytro Vasilchenkov, nacido en 1968 en Moscú y con ciudadanía ucraniana. Había residido en distintas regiones del país, incluyendo Bajmut, en Donetsk, y posteriormente en el distrito de Holoseevskiy, en Kiev.

El presidente Zelenski aseguró que se investigarán a fondo las circunstancias del ataque e instó a que se lleve a cabo una investigación rápida para esclarecer los hechos. Entretanto, las autoridades continúan recopilando información sobre lo ocurrido en uno de los incidentes más graves registrados recientemente en la capital ucraniana.

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