 Videos de ataque armado en sitio arqueológico Teotihuacán
Internacionales

Salen a luz videos del ataque armado en sitio arqueológico que dejó una turista muerta

Difunden grabaciones del tiroteo en zona arqueológica con saldo fatal y múltiples heridos.

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Tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México., Captura de pantalla video de X.
Tiroteo en pirámides de Teotihuacán, en México. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Salen a luz videos del ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más importantes de México. Las imágenes han generado conmoción al revelar la magnitud del hecho que dejó una turista canadiense fallecida y al menos 13 personas heridas.

El ataque ocurrió el lunes en el área cercana a la Pirámide de la Luna, cuando un hombre identificado como Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana, abrió fuego contra visitantes que recorrían el complejo arqueológico. En los videos difundidos se observa el pánico entre turistas tras escucharse múltiples detonaciones en distintos puntos del sitio.

Las grabaciones, además muestran escenas de confusión generalizada, con visitantes intentando resguardarse mientras el sonido de los disparos se extiende por varias zonas del sitio arqueológico. El flujo normal de turistas se interrumpe de manera abrupta en uno de los puntos más emblemáticos del complejo.

Identifican al agresor

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad de México, tras el tiroteo el agresor se quitó la vida en el mismo lugar de los hechos. En un inicio, las autoridades informaron que se trataba de un hombre no identificado, pero posteriormente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que el responsable fue Julio César Jasso Ramírez, de nacionalidad mexicana, tras las diligencias realizadas en la escena.

En el área fueron localizados 21 casquillos calibre .380, un cartucho útil, una funda para cuchillo táctico y manchas hemáticas. Estos indicios forman parte de la investigación que busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y establecer el posible móvil del ataque.

El caso ha generado fuerte impacto internacional debido a que Teotihuacán es uno de los destinos arqueológicos más visitados de América Latina.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, mientras el gobierno federal mantiene abierta la investigación. Las autoridades continúan analizando los videos recientemente difundidos, considerados piezas clave para esclarecer cómo se desarrolló el ataque dentro del complejo arqueológico.

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