 VIDEO: Explosión en fábrica de fuegos artificiales en la India
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VIDEO: Explosión en fábrica de fuegos artificiales en la India; hay más de 10 muertos

El incidente ocurrió en el distrito de Thrissur, dentro de unos cobertizos donde entre 30 y 35 personas preparaban fuegos artificiales para un festival.

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Explosión en fábrica de fuegos artificiales en la India, Captura de pantalla de la red social X
Explosión en fábrica de fuegos artificiales en la India / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Al menos 13 personas murieron y 12 resultaron heridas en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales del estado de Kerala, en el sur de la India, informaron este miércoles las fuerzas de seguridad.

El incidente ocurrió en horas de la tarde del martes (hora local), en el distrito de Thrissur, dentro de unos cobertizos donde entre 30 y 35 personas preparaban fuegos artificiales para un festival.

"Hasta el momento hemos confirmado al menos trece muertos. También hemos hallado algunos restos humanos y estamos tratando de identificarlos", informó a EFE la Sala de Control de la Policía de la ciudad de Thrissur, añadiendo que el número de víctimas podría aumentar.

La policía también confirmó un saldo de 12 heridos, cinco de ellos en estado crítico, y señaló que está llevando a cabo una investigación judicial para esclarecer las causas del accidente.

La fuerza de la explosión se sintió a kilómetros de distancia y causó graves daños en las viviendas cercanas, además de desencadenar estallidos secundarios que ralentizaron las labores de rescate, informó en un comunicado este miércoles la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Kerala (KSDMA).

Para facilitar el acceso de los equipos de emergencia, fue necesario derribar muros de propiedades privadas y nivelar terrenos.

Se trata del segundo incidente de este tipo que golpea el sur del país en menos de una semana, después de que una explosión en una planta de pirotecnia en el vecino estado de Tamil Nadu dejara al menos 25 fallecidos el domingo pasado.

Estos accidentes relacionados con la manipulación de sustancias químicas o volátiles son recurrentes en la India, a menudo debido a la falta de infraestructuras adecuadas y a la laxitud en la aplicación de las normativas de seguridad industrial.

*Con información de EFE

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