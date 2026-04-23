 VIDEO: Volcán Kilauea entra en erupción, abril 2026
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VIDEO: Volcán Kilauea entra en erupción con fuentes de lava de 300 metros de altura

La columna volcánica, una mezcla caliente de gases, cenizas y fragmentos de roca eyectada verticalmente, alcanzó unos 6 mil metros de altura y las fuentes de lava ascendieron hasta 300 metros sobre el nivel del suelo.

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Volcán Kilauea entra en erupción, USGS
Volcán Kilauea entra en erupción / FOTO: USGS

El volcán Kilauea, en Hawái, uno de los más activos del mundo, entró en erupción nuevamente este jueves, arrojando plumas de lava de hasta 300 metros de altura, lo que marca la emisión número 45 en último año y medio, informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La lava comenzó a brotar del cráter Halemaʻumaʻu en las primeras horas de la mañana, alrededor de la 01:30 horas (locales), según mostró una transmisión en vivo del USGS.

La columna volcánica, una mezcla caliente de gases, cenizas y fragmentos de roca eyectada verticalmente, alcanzó unos 6 mil metros de altura y las fuentes de lava ascendieron hasta 300 metros sobre el nivel del suelo, informó el Observatorio de Volcanes de Hawái.

Alerta naranja

Ubicado dentro del extenso Parque Nacional de los Volcanes en la Isla Grande de Hawái, el Kilauea ha estado entrando en erupción periódicamente desde diciembre de 2024.

La USGS ha emitido este jueves un aviso de vigilancia volcánica y una alerta de aviación de nivel "naranja" para este episodio, lo que significa que la erupción "plantea riesgos limitados".

La agencia dijo que no se ha reportado caída significativa de tefra en la autopista cercana al volcán ni en las áreas públicas del parque. No obstante, las autoridades señalaron que los gases volcánicos producidos en cada erupción pueden causar problemas respiratorios, por lo que alentaron al público.

Las erupciones constantes del Kilauea han atraído a un gran número de turistas y científicos.

*Con información de EFE

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