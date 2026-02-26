 VIDEO. Captan erupción de lodo con emisión de gases en Colombia
Internacionales

VIDEO. Captan erupción de lodo con emisión de gases en Colombia

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro.

Compartir:
Volcán de lodo en San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia , Captura de pantalla
Volcán de lodo en San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia / FOTO: Captura de pantalla

Una erupción de un diapiro, o volcán de lodo, se registró en San Juan de Urabá, en el departamento colombiano de Antioquia, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas, informaron autoridades departamentales.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, "de manera preliminar no se registran heridos".

Hasta ahora, "la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento (aldea) Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad", precisó en X la entidad.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó que el fenómeno "se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático", como se señaló en algunos reportes preliminares.

"El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión", señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

"Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza", explicó.

Como medida preventiva, las autoridades locales realizarán la evacuación de las viviendas ubicadas en el área próxima al sitio.

Hillary Clinton niega, ante el Congreso, que conociera a Jeffrey Epstein

Clinton acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para “distraer la atención” y “encubrir” las actividades del presidente Trump, quien tuvo relación con Epstein.

Vía EFE

En Portada

Nuevo amparo busca modificar criterios de evaluación en elección de fiscal generalt
Nacionales

Nuevo amparo busca modificar criterios de evaluación en elección de fiscal general

04:06 PM, Feb 26
El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848t
Nacionales

El descubrimiento de Tikal: la primera visita a la ciudad maya se registró el 26 de febrero de 1848

03:53 PM, Feb 26
Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU. t
Nacionales

Guatemala captura a otro presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

02:56 PM, Feb 26
Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026t
Deportes

Mixco y Mictlán empatan en la novena fecha del Clausura 2026

05:14 PM, Feb 26
El legado desconocido de Pelé sale a la luz t
Deportes

El legado desconocido de Pelé sale a la luz

01:55 PM, Feb 26

Temas

Guatemala#liganacionalFútbolNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialSuper BowlLiga NacionalEE.UU.EleccionesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos