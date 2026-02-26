 Hillary Clinton niega, ante el Congreso, que conociera a Jeffrey Epstein
Internacionales

Hillary Clinton niega, ante el Congreso, que conociera a Jeffrey Epstein

Clinton acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente Trump, quien tuvo relación con Epstein.

Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y ex primera dama de EE. UU., Red social X
Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y ex primera dama de EE. UU.

La ex secretaria de Estado y ex primera dama de EE. UU., Hillary Clinton, negó este jueves, ante un comité del Congreso haber conocido en persona al fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, o haber tenido conocimiento de los delitos que este cometió.

Clinton, quien comparece a puerta cerrada desde Nueva York ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció durante el interrogatorio.

La esposa del expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar el viernes, acusó al comité, controlado por los republicanos, de haberla citado para "distraer la atención" y "encubrir" las actividades del presidente, Donald Trump, quien tuvo relación con Epstein.

"No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir", declaró.

La ex secretaria de Estado subrayó que "no tenía ni idea sobre las actividades criminales" del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019: "Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes".

"Una tragedia"

Clinton definió el caso Epstein como "una tragedia" y "un escándalo" que merece "una investigación exhaustiva", pero denunció que el comité no ha citado a los verdaderos implicados. "En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo a pesar de la legítima petición de repuestas", dijo.

El interrogatorio, que se realiza a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, localidad donde residen los Clinton, tiene lugar un día antes de que el expresidente comparezca también en el mismo sitio.

Aunque los Clinton se negaron en principio a testificar ante el Congreso, la amenaza de ser acusados de desacato llevó a la expareja presidencial a aceptar la comparecencia para explicar sus relaciones con Epstein.

Desde entonces, los Clinton han pedido que su testimonio se haga público porque, afirman, no tienen nada que esconder.

Bill Clinton reconoce haber realizado varios viajes a principios de la década del 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero niega ser conocedor de los delitos del magnate.

Por su parte, Hillary Clinton afirma que no conoció a Epstein, pero reconoce haber coincidido en varias ocasiones a su cómplice Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años de prisión, en eventos de la Fundación Clinton.

*Con información de EFE

