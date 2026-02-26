 Automovilista atropella a motoladrones tras asalto
Viral

Video capta el momento en que automovilista atropella a motoladrones que asaltaban a un adulto mayor

Un adulto mayor acababa de retirar dinero de un cajero automático cuando motoladrones lo interceptaron.

Motoladrones atropellados tras asalto en Colombia., Captura de pantalla video de X.
Motoladrones atropellados tras asalto en Colombia. / FOTO: Captura de pantalla video de X.

Cámaras de videovigilancia registraron el instante en que un automovilista atropelló a dos motoladrones que intentaban asaltar a un adulto mayor que acababa de retirar dinero de un cajero automático en Bogotá, Colombia.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran cómo los delincuentes interceptan a la víctima, de aproximadamente 60 años, a plena luz del día. Uno de ellos permanece a bordo de la motocicleta mientras su cómplice desciende para amedrentarlo y despojarlo del efectivo.

En ese momento, el conductor de una camioneta que transitaba por el sector se percata del asalto. Sin dudarlo, acelera y embiste primero al sujeto que estaba sobre la motocicleta. Segundos después, impacta al segundo implicado, quien se encontraba intimidando al adulto mayor.

El video evidencia cómo el automovilista continúa avanzando hasta acorralar a los sospechosos, impidiendo su huida. Aunque los motoladrones intentan escapar, no lo consiguen. La rápida intervención también permitió que vecinos alertaran de inmediato a la Policía, facilitando la captura de ambos.

Motoladrones fueron capturados 

De acuerdo con reportes oficiales, las autoridades lograron recuperar el dinero que la víctima había retirado minutos antes. Además, decomisaron un arma de fuego que los señalados utilizaban para amenazar a sus víctimas.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que enfrenten cargos por el intento de robo y porte ilegal de armas, según corresponda.

VIDEO. Motorista que rebasaba a excesiva velocidad por la derecha sufre brutal caída en zona 6

Video expone imprudencia de dos motoristas que termina en violenta caída en zona 6.

En redes sociales, algunos internautas calificaron al conductor como un "héroe sin capa", mientras otros abrieron debate sobre los riesgos de este tipo de intervenciones. El caso reaviva la discusión sobre la inseguridad y la reacción ciudadana frente a hechos delictivos captados en video.

Guatemala
Emisoras  Escúchanos