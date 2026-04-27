 VIDEO: EE. UU. destruye narcolancha en el Pacífico Oriental
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VIDEO: Momento en que EE. UU. destruye otra supuesta narcolancha

El "ataque cinético letal" contra una lancha supuestamente vinculada al narcotráfico ocurrió en aguas del Pacífico Oriental y dejó tres muertos.

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EE. UU. destruye narcolancha en el Pacífico Oriental, Captura de pantalla de la red social X
EE. UU. destruye narcolancha en el Pacífico Oriental / FOTO: Captura de pantalla de la red social X

Fuerzas de EE. UU. lanzaron un nuevo "ataque cinético letal" contra una embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, en el que murieron tres personas.

El Comando Sur de EE. UU. informó sobre el nuevo ataque, realizado este domingo, a través de un mensaje en la red social X, acompañado de un video del momento en el que la lancha es impactada por un proyectil.

"La Inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y que participaba en operaciones de narcotráfico. Tres hombres narcoterroristas resultaron muertos durante esta acción", agregó el mando militar en su comunicado.

Según el Comando Sur, ningún miembro de las fuerzas armadas de EE. UU. sufrió daños.

La Administración del presidente Donald Trump defiende su derecho a detener el flujo de drogas hacia el país, razón por la que desde agosto de 2025 han desplegado un gran operativo militar en el Caribe, que luego extendieron al Pacífico.

Con este nuevo ataque, suman más de 130 las personas que han muerto durante estas actividades militares en aguas internacionales caribeñas y del Pacífico.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha mostrado su preocupación por "los operativos letales" de Washington contra las supuestas lanchas de narcotráfico que ya han causado la muerte a más de un centenar de personas, "en violación al derecho internacional".

*Con información de EFE

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