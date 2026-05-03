 Incendio en edificio deja nueve muertos en India
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Incendio en edificio deja nueve muertos y apuntan a un aire acondicionado como causa

Aire acondicionado habría causado incendio que dejó varias muertes.

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Global Pulse., Redes sociales.
Global Pulse. / FOTO: Redes sociales.

Un incendio registrado durante la madrugada del 2 de mayo en un edificio residencial de Vivek Vihar, en el distrito de Shahdara, en India, dejó al menos nueve personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, además de varios heridos y decenas de evacuados, según reportes preliminares de las autoridades.

El siniestro fue reportado poco antes de las 4:00 de la mañana, cuando vecinos alertaron sobre la presencia de humo y fuego en distintos niveles del inmueble. En cuestión de minutos, las llamas se propagaron con rapidez por varios apartamentos, principalmente en los pisos segundo, tercero y cuarto, lo que dificultó las labores de evacuación, especialmente para quienes se encontraban en los niveles superiores.

Al lugar acudieron unidades de bomberos, agentes policiales y equipos de rescate, quienes desplegaron un amplio operativo para controlar el incendio y auxiliar a los residentes. Las condiciones dentro del edificio, marcadas por la baja visibilidad y la acumulación de humo, complicaron las tareas de búsqueda, obligando a los socorristas a actuar con rapidez para localizar a personas atrapadas.

Origen del fuego

De acuerdo con los primeros informes, entre 10 y 15 personas fueron rescatadas durante las primeras horas de la emergencia, mientras que varios heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos. Sin embargo, conforme avanzaron las labores, se confirmó la muerte de nueve personas.

Las autoridades indicaron que al menos 14 unidades de bomberos participaron en la atención del incendio, que causó daños significativos en varias viviendas. La zona fue acordonada para evitar riesgos adicionales.

Tras controlar las llamas, se iniciaron las investigaciones para determinar el origen del fuego. Una de las hipótesis apunta a una posible falla en un equipo de aire acondicionado, aunque serán los peritajes los que establezcan las causas exactas del siniestro.

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