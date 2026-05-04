 Atropello intencionado deja muertos y heridos en Leipzig, Alemania
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Atropello intencionado deja dos muertos y 22 heridos en Alemania

Según las autoridades, un automóvil penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros atropellando a viandantes a su paso.

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Atropello intencionado deja dos muertos y 22 heridos en Alemania, EFE
Atropello intencionado deja dos muertos y 22 heridos en Alemania / FOTO: EFE

Un atropello intencionado, cometido presuntamente por un ciudadano alemán de 33 años, causó este lunes dos muertos y 22 heridos en la ciudad de Leipzig, en el este de Alemania.

Según las autoridades, los hechos se produjeron sobre las 16:45 horas (locales), cuando un automóvil penetró en una calle peatonal en el casco histórico de la capital sajona y recorrió entre 300 y 400 metros arrollando a viandantes a su paso.

Todavía no se ha esclarecido por qué el presunto autor, que actuó aparentemente solo, acabó por frenar, pero tras quedarse parado pudo ser detenido de inmediato sin oponer resistencia y ahora se encuentra bajo custodia policial.

"Si decimos atropello múltiple intencionado, nos referimos a un hecho que se comete en un estado de ira frenético, que a menudo va de la mano de inestabilidad psicológica", dijo el ministro del Interior de la región de Sajonia, Armin Schuster, en una rueda de prensa al ser preguntado por las informaciones de que el arrestado padecería un trastorno psiquiátrico.

La fiscalía investigará si éste es el caso, agregó, mientras que la fiscal que ha asumido las pesquisas, Claudia Laube, afirmó que se parte de la hipótesis de asesinato y asesinato en grado de tentativa, junto con otros delitos.

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Atropello intencionado deja dos muertos y 22 heridos en Alemania - EFE

El jefe de la Policía de Leipzig, René Demmler, especificó por su parte que el sospechoso, de ciudadanía alemana, nació en el país hace 33 años y residía en la región, sin explicitar si tal y como habían apuntado medios como la cadena de televisión NTV contaba con antecedentes policiales.

Se produjeron "dos colisiones fuertes" que fueron las que provocaron los muertos, mientras que los demás heridos fueron atropellados durante el resto del recorrido, dijo Demmler.

Dos muertos

En cuanto a las víctimas, las autoridades han confirmado que dos personas han muerto y entre dos y tres, dependiendo de las fuentes, se hallan hospitalizadas en estado crítico, mientras que otras 20 se han visto afectadas en diverso grado por el atropello.

En el dispositivo de rescate de este lunes participaron 40 bomberos, 40 sanitarios, una decena de ambulancias y dos helicópteros, según el jefe de bomberos de Leipzig, Axel Schuh.

*Con información de EFE

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