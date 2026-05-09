 Mueren excursionistas al grabar erupción de un volcán
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Mueren tres excursionistas al tratar de grabar la erupción de un volcán

Continúa búsqueda de excursionistas desaparecidos tras erupción del volcán.

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Tres excursionistas mueren tras intentar grabar erupción del volcán Dukono en Indonesia., Redes sociales.
Tres excursionistas mueren tras intentar grabar erupción del volcán Dukono en Indonesia. / FOTO: Redes sociales.

Tres excursionistas murieron y varios más resultaron heridos luego de que el volcán Dukono entrara en erupción mientras realizaban una expedición en la isla de Halmahera, Indonesia.

De acuerdo con las autoridades locales, un grupo de 20 escaladores ingresó el pasado 7 de mayo al volcán, pese a que la zona permanece restringida debido al estado de alerta máxima por actividad volcánica. El monte Dukono, de aproximadamente 1,335 metros de altura, registró una erupción alrededor de las 7:41 de la mañana, momento en el que varios excursionistas intentaban grabar el fenómeno.

Sabían que estaba prohibido escalar, ya que la montaña es una zona restringida debido a su estado de alerta máxima, pero insistieron en seguir adelante", indicaron autoridades a medios locales.

Los fallecidos 

Tras la emergencia, equipos de rescate fueron desplegados en la zona montañosa luego de recibir señales de auxilio. Las autoridades confirmaron la muerte de tres personas: dos ciudadanos de Singapur y un indonesio, quienes fallecieron en el lugar.

Hasta el viernes 8 de mayo, 14 excursionistas habían sido evacuados con vida, mientras que cinco resultaron heridos y recibieron atención médica. Las labores de búsqueda continúan debido a reportes de otros posibles escaladores desaparecidos que habrían intentado ascender al volcán.

El caso ha generado fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionan que los excursionistas ingresaran a una zona restringida pese a las advertencias de peligro emitidas por las autoridades.

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