 VIDEO: Ataque con arma blanca en Suiza, mayo 2026
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VIDEO: Ataque con arma blanca en estación de tren en Suiza deja tres heridos

Las autoridades suizas indicaron que el ataque podría ser un "acto terrorista".

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Ataque con arma blanca en estación de tren en Suiza, EFE
Ataque con arma blanca en estación de tren en Suiza / FOTO: EFE

Tres personas han resultado heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este jueves en una estación de tren en la localidad de Winterthur, en el cantón de Zúrich, el noreste de Suiza, informó la policía local.

Las autoridades suizas señalaron que el ataque podría ser un "acto terrorista", tras descubrirse que el autor estaría vinculados con medios islamistas.

Las víctimas del ataque son personas de 28, 43 y 52 años, respectivamente, de las cuales una se encuentra en estado crítico.

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Ataque con arma blanca en estación de tren en Suiza - EFE

El sospechoso, que fue arrestado poco después, es un ciudadano con doble nacionalidad suiza y turca, según precisaron las autoridades de Zúrich. Su nombre era conocido por la policía, ya que figuraba entre los implicados en una investigación de 2016 relacionada con la mezquita An'Nur de Winterthur.

En aquel momento, la asociación que gestionaba la mezquita era sospechosa de estar implicada en la partida de varios jóvenes para combatir en Siria por cuenta de la organización terrorista Estado Islámico.

Además, la policía señaló que el supuesto autor padece trastornos mentales y estaba ingresado en una clínica psiquiátrica, de la que había salido apenas ayer.

"En la clínica se decidió que no representaba un peligro ni para los demás ni para sí mismo. Al parecer, esa valoración fue errónea", declaró a los medios el director de seguridad del cantón de Zúrich, Mario Fehr.

*Con información de EFE

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