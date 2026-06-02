 Marco Rubio: Latinoamérica está "llena" de aliados de EE. UU.
Internacionales

Marco Rubio dice que Latinoamérica está "llena" de países aliados de EE. UU.

El secretario de Estado de EE. UU. subrayó que la región cuenta ahora con "una coalición de países amigos" que se han alineado para trabajar en "los difíciles temas de seguridad".

Compartir:
Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, EFE
Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este martes que Latinoamérica está "llena" de países aliados de Washington, algo que catalogó como un "logro importante", si bien señaló como excepciones a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil y Colombia.

"En términos generales, se trata ahora de una región llena de aliados de EE. UU., de líderes afines a EE. UU. y de una orientación favorable hacia EE. UU.", destacó Rubio durante una audiencia ante el Senado estadounidense.

El jefe de la diplomacia de EE.UU. apuntó, sin embargo, "la excepción de Nicaragua, Cuba y, obviamente, Venezuela, que sigue presentando algunos desafíos, y, por supuesto, Brasil, aunque está en medio de un ciclo electoral, y en cierta medida también el actual Gobierno de Colombia, cuyo presidente ha sido problemático".

Rubio subrayó que la región cuenta ahora con "una coalición de países amigos" que se han alineado para trabajar en "los difíciles temas de seguridad", en alusión al Escudo de las Américas, una alianza impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y a la que se sumaron gobiernos de derecha como los de Argentina, Chile, Ecuador o El Salvador.

Foto embed
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - EFE

El secretario de Estado consideró que este es un "logro importante" del que se siente satisfecho, tras lo que califica como veinte años de "abandono" de EE. UU. en la región, un periodo que, a su juicio, ha sido aprovechado por China para "incursionar" en el continente.

Desde el regreso al poder de Trump, en enero de 2025, países de la región como Bolivia, Honduras o Chile han girado hacia la derecha.

Asimismo, el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas del pasado domingo y aspira a suceder al actual mandatario, el izquierdista Gustavo Petro, con quien Trump ha mantenido una relación tensa.

Brasil celebrará elecciones el próximo octubre, en las que está previsto que compitan el actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador conservador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Trump.

En Venezuela, EE. UU. afirma mantener un tutelaje desde la captura del depuesto expresidente Nicolás Maduro y, en Cuba, Trump ha amenazado con "tomar el control" de la isla para forzar un cambio político.

*Con información de EFE

En Portada

Envían a juicio a señalado de embestir a motorista en la zona 9 t
Nacionales

Envían a juicio a señalado de embestir a motorista en la zona 9

03:19 PM, Jun 02
Precios de combustibles registran reducción en primeros días de juniot
Nacionales

Precios de combustibles registran reducción en primeros días de junio

04:54 PM, Jun 02
Festival de Junio 2026 en Guatemala: Un mes de arte y cultura t
Farándula

Festival de Junio 2026 en Guatemala: Un mes de arte y cultura

02:30 PM, Jun 02
¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?t
Tendencias

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

03:57 PM, Jun 02
Calendario de clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericanat
Deportes

Calendario de clubes guatemaltecos en la Copa Centroamericana

03:33 PM, Jun 02

Temas

DestacadasGuatemalaMundial 2026Fútbol#liganacionalCopa del Mundoredes socialesMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar