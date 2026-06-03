 Rubio dice que nunca ha visto a Trump quedarse dormido en una reunión
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Rubio dice que nunca ha visto a Trump quedarse dormido en una reunión

Rubio hizo estas declaraciones durante una tensa audiencia en el Congreso, en la que un legislador demócrata proyectó videos de reuniones en la Casa Blanca en los que se ve a Trump con los ojos cerrados.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. / FOTO: EFE
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El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó este miércoles que nunca ha visto al presidente Donald Trump quedarse dormido en una reunión de trabajo y defendió que el mandatario es "increíblemente activo".

Rubio hizo estas declaraciones durante una tensa audiencia en el Congreso, en la que un legislador demócrata proyectó dos videos de reuniones de gabinete en la Casa Blanca en los que se ve al secretario de Estado hablando, sentado junto al presidente, quien aparece con los ojos cerrados.

"Nunca lo he visto quedarse dormido", respondió Rubio a la pregunta del congresista Ted Lieu, quien replicó: "Le voy a mostrar un video que demuestra que acaba de mentirle al Congreso".

El secretario de Estado, que negaba con la cabeza mientras se emitían las imágenes en la sala, declaró: "Es falso. Él nunca duerme y eso es un problema porque me llama a las dos de la mañana o a las cinco de la mañana y a mí me gusta dormir un poco".

Tras ver otro video, Rubio criticó que en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se le pregunte sobre este asunto e insistió en que Trump "literalmente no duerme, trabaja día y noche".

"Yo lo veo todos los días. Lo he visto en viajes al exterior en los que no duerme cuando el resto del equipo está durmiendo en el avión presidencial. Tiene una energía increíble. Te pueden gustar sus políticas o no, pero no es un presidente que se duerma o que esté impedido cognitivamente; es increíblemente activo", dijo.

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Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - EFE

Trump, quien cumplirá 80 años el próximo 14 de junio, suele presumir de que goza de una salud de hierro, aunque la oposición lo cuestiona por los moretones aparecidos en sus manos, los tobillos hinchados o la somnolencia ocasional en algunos eventos públicos.

El mandatario republicano niega que se quede dormido en los eventos y asegura que solo cierra los ojos.

Una encuesta realizada en abril por The Washington Post, ABC News e Ipsos reveló que menos de la mitad de los estadounidenses cree que Trump tiene la agudeza mental o la salud física necesarias para desempeñarse eficazmente como presidente.

Trump criticó con frecuencia la capacidad cognitiva de su predecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025), quien en 2024, con 81 años, abandonó su campaña de reelección ante las dudas sobre su capacidad para seguir en el cargo.

*Con información de EFE

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