 Terremotos en Venezuela: Entierran víctimas sin identificar en La Guaira

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Terremotos en Venezuela: Cientos de víctimas sin identificar son enterradas en La Guaira

El último balance oficial de víctimas por los terremotos sitúa en 3 mil 535 las personas fallecidas y en 16 mil 740 los heridos.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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Cientos de víctimas sin identificar de los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio están siendo enterradas en varias fosas que han sido abiertas recientemente y por la emergencia en un cementerio municipal del estado La Guaira, según informaron a EFE varios testigos.

Habitantes de la zona relataron que han visto pasar varios camiones hacia el cementerio y un trabajador del camposanto conocido como La Esperanza, que pidió anonimato, señaló que este lunes llegaron tres vehículos con unos 30 fallecidos.

Ese mismo trabajador detalló que los cadáveres llegan sin haber sido identificados, pero están siendo enterrados en ataúdes con una cruz blanca.

El empleado relató a EFE que entre el sábado 27 de junio y el miércoles 1 de junio llegaron unos 10 camiones con cadáveres, por lo que estima que al menos 800 personas han podido ser enterradas en el lugar.

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Terremotos en Venezuela - EFE

El equipo de EFE pudo ver desde un caserío (aldea) de la zona los trabajos de las autoridades en el cementerio, donde se habilitó un terreno en una ladera donde se han cavado varias decenas de zanjas.

Se trata de un terreno muy amplio donde ya se han ido colocando los ataúdes uno al lado del otro, en una hilera, con una cruz blanca afuera, pero que, por su extensión, podría albergar miles de féretros más.

Sobre el terreno había un toldo bajo el que los funcionarios resguardaban más cruces, mientras avanzaban en cubrir con tierra las urnas ya colocadas en las fosas.

Hacia las 13:00 horas (locales) el acceso a la prensa al cementerio La Esperanza, ubicado a unos 25 kilómetros del centro urbano de Catia la Mar, fue restringido y funcionarios de la Policía municipal indicaron a EFE que era necesario un permiso de la fuerza armada.

El último balance oficial de víctimas por los terremotos, dado este mismo lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sitúa en 3 mil 535 las personas fallecidas y en 16 mil 740 los heridos.

Centenares de familiares esperan aún alrededor de los edificios derrumbados que voluntarios y funcionarios puedan sacar a sus seres queridos de entre los escombros, mientras el balance de fallecidos dado por las autoridades venezolanas sube diariamente entre 200 y 300 personas encontradas sin vida.

*Con información de EFE

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