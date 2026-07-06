 Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 3 mil 500

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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 3 mil 500

El número de fallecidos supone un aumento de 193 personas respecto al último boletín.

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Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por los terremotos en Venezuela, EFE/ Ronald Peña R
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por los terremotos en Venezuela / FOTO: EFE/ Ronald Peña R
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El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, compartió este lunes un boletín que da cuenta de que la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela del pasado 24 de junio aumentó a 3 mil 535 personas, mientras que la de heridos se encuentra en 16 mil 740, con lo cual se mantiene igual respecto al balance del domingo.

El número de fallecidos supone un aumento de 193 personas respecto al último boletín.

Según el nuevo balance, 6 mil 462 personas han sido rescatadas, una cifra que no ha variado desde el pasado jueves, y 17 mil 854 perdieron su vivienda, por lo que se han habilitado 82 campamentos transitorios, tres más respecto al domingo.

Rodríguez, hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó en Telegram que se mantienen en 856 el número de edificios afectados y 190 los colapsados por los terremotos.

De acuerdo con los datos oficiales, 86 mil 794 familias han sido atendidas y se han distribuido 9 mil 603 toneladas de alimentos. También se encuentran desplegados 29 mil 567 efectivos del Ejército y fuerzas de seguridad, mientras que hay un total de 27 mil 930 voluntarios registrados.

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Los cuerpos de rescate en Venezuela trabajan contra el tiempo para encontrar personas con vida. - EFE

Las autoridades, que dispusieron un número de teléfono y una plataforma digital para reportar desaparecidos, no actualizan la cifra de personas en paradero desconocido desde el pasado 25 de junio, cuando la ubicaron en 157.

La iniciativa ciudadana 'Desparecidos Terremoto Venezuela', una web para que las personas puedan reportar a sus familiares en paradero desconocido, hasta ahora ha registrado más de 30 mil personas a las que no se han podido contactar.

El doble terremoto es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo.

En julio de 1967, 59 años antes, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los recientes terremotos afectaron a Caracas y a otros seis estados del norte del país, de los cuales el más afectado ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Tras doce días, muchos de los cuerpos de rescate internacionales se han retirado de las zonas afectadas y en los edificios derruidos quedan voluntarios venezolanos, bomberos, defensa civil nacional y vecinos que siguen retirando escombros.

*Con información de EFE

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