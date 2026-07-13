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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 4 mil 500

La cantidad de heridos y personas sin vivienda producto de los terremotos se mantienen en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó este lunes 13 de julio en 71, llevándola hasta 4 mil 561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin vivienda producto de los terremotos se mantienen en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que 128 mil 324 familias han sido atendidas y que 20 mil 231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

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Terremotos en Venezuela - EFE

El Gobierno informó este fin de semana del comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque ya estima que puedan ser 25 mil.

Jorge Rodríguez, además, anunció el fin de semana, en una conferencia de prensa, que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin profundizar en detalles.

Desde el pasado 24 de junio, fecha en la que ocurrieron los devastadores terremotos, se han presentado 1 mil 254 réplicas, según el Gobierno  Una de las más sentidas ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto. La réplica provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

*Con información de EFE

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