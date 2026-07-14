 Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 4 mil 700

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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 4 mil 700

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente, según el último balance.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio en la zona norte de Venezuela ascendió este martes a 4 mil 734, tras sumarse 173 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16 mil 740 y 17 mil 907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe sobre los terremotos también señaló que la cantidad de personas en los 107 campamentos transitorios habilitados en Caracas y estados aledaños aumentó a 20 mil 903.

El Gobierno de Venezuela, además, aseguró que ha atendido a 128 mil 324 familias y a 33 mil 652 pacientes, aunque sin especificar cómo ni cuándo.

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Terremotos en Venezuela - EFE

Desde el pasado 24 de junio, fecha en la que dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron Venezuela, se han presentado 1 mil 275 réplicas, según este nuevo balance. La última más sentida ocurrió el pasado 10 de julio, cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica del viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.

El Gobierno informó el fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25 mil.

Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana.

En medio de este proceso, el Gobierno y un grupo opositor, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, han establecido un plan de trabajo que comenzará el próximo 1 de agosto para el "fortalecimiento de la democracia" y para enfrentar "las consecuencias" de los terremotos.

*Con información de EFE

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