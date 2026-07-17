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Terremotos en Venezuela: Cifra de muertos supera los 5 mil

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25 mil.

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Terremotos en Venezuela, EFE
Terremotos en Venezuela / FOTO: EFE
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La cifra de muertos por los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela superó este viernes los 5 mil (5 mil 69), tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16 mil 740.

Las personas sin vivienda, a raíz de los terremotos, se mantienen en 17 mil 907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128 mil 324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, mientras que 21 mil 235 personas están en 107 campamentos transitorios.

Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1 mil 331 réplicas. La más sentida ocurrió el pasado 10 de julio, en horas (locales) de la mañana, cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

La réplica de hace una semana provocó pánico en la población y evacuaciones de edificios por prevención.

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Terremotos en Venezuela - EFE

El Gobierno informó el fin de semana pasado sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25 mil.

El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria (que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final) busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.

*Con información de EFE

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