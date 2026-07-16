 Famosos se Unen en Evento Benéfico 'Unidos por Venezuela'

Calendario por fase

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Finalizado
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Finalizado
Mexico MEX
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Finalizado
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Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Spain SPA
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Belgium BEL
Finalizado
Norway NOR
11/07 15:00 HS
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After ET
Argentina ARG
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Switzerland SWI
After ET
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England ENG
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Argentina ARG
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France FRA
18/07 15:00 HS
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Spain SPA
19/07 13:00 HS
Argentina ARG
Farándula

Varios famosos se unen para el evento benéfico “Unidos por Venezuela”

Marc Anthony, Ricardo Montaner, Olga Tañón, Gente de Zona, entre otros, brindarán un concierto en apoyo a los damnificados de los terremotos que azotaron el país sudamericano el pasado 24 de junio.

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Venezuela, Instagram
Venezuela / FOTO: Instagram
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Un evento sin precedentes reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la industria musical latina en una acción solidaria para ayudar a quienes resultaron afectados por los recientes terremotos en Venezuela. 

"Unidos por Venezuela" se presenta como una coalición de organizaciones vinculadas al entretenimiento cuyo propósito es movilizar comunidades a nivel global y brindar respaldo concreto a la población venezolana en su proceso de reconstrucción.

Dentro de las actividades principales destaca un gran concierto benéfico y teletón internacional que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami el 16 de agosto. El evento será transmitido en vivo para millones de hogares de Estados Unidos y Latinoamérica mediante varias plataformas digitales, asegurando así una participación masiva y solidaria.

El comité organizador reveló que ya confirmaron asistencia artistas de primer nivel del panorama latino. Entre los nombres destacan:

  • Marc Anthony
  • Ricardo Montaner
  • Feid
  • Jay Wheeler
  • Elena Rose
  • Silvestre Dangond
  • Gente de Zona
  • Mau y Ricky
  • Olga Tañón
  • Lasso
  • San Luis
  • Piso 21
  • Enrique Santos
  • Alleh
  • Zhamira Zambrano
Foto embed
Unidos por Venezuela - Instagram

Se anticipa que próximamente se anunciarán muchos más invitados, incluyendo artistas, deportistas, actores, figuras del entretenimiento, comunicadores y líderes comunitarios del mundo hispano. De esta manera la iniciativa busca ampliar el alcance del llamado a la solidaridad.

Mecanismos de ayuda y recaudación durante el evento

Para los espectadores, la forma de colaborar será directa y sencilla. Durante la transmisión, el público podrá hacer donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, contribuciones corporativas y campañas de donación equivalentes. Cada aporte será clave para las familias que más lo necesitan.

Mientras el público disfruta de las presentaciones musicales, también se compartirán testimonios de sobrevivientes e historias conmovedoras que reflejan el impacto de la tragedia, la fortaleza y la resiliencia del pueblo venezolano.

Los organizadores informaron que los fondos recaudados se gestionarán a través de reconocidas organizaciones humanitarias internacionales, garantizando así la transparencia y el uso eficiente de los recursos en las distintas fases de recuperación.

La producción también contempla reportajes especiales sobre la labor de rescate, el trabajo humanitario en terreno y los procesos de recuperación comunitaria. De este modo subrayan que la reconstrucción requiere tiempo, entrega y un compromiso sostenido.

"Unidos por Venezuela" cuenta con el liderazgo de CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, quienes reciben el respaldo de organizaciones influyentes del sector como iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 17 de julio desde las 10 a.m. (hora del este), exclusivamente a través de Ticketmaster.

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