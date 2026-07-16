Famosos se Unen en Evento Benéfico 'Unidos por Venezuela'

Un evento sin precedentes reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la industria musical latina en una acción solidaria para ayudar a quienes resultaron afectados por los recientes terremotos en Venezuela.
"Unidos por Venezuela" se presenta como una coalición de organizaciones vinculadas al entretenimiento cuyo propósito es movilizar comunidades a nivel global y brindar respaldo concreto a la población venezolana en su proceso de reconstrucción.
Dentro de las actividades principales destaca un gran concierto benéfico y teletón internacional que tendrá lugar en el Kaseya Center de Miami el 16 de agosto. El evento será transmitido en vivo para millones de hogares de Estados Unidos y Latinoamérica mediante varias plataformas digitales, asegurando así una participación masiva y solidaria.
El comité organizador reveló que ya confirmaron asistencia artistas de primer nivel del panorama latino. Entre los nombres destacan:
- Marc Anthony
- Ricardo Montaner
- Feid
- Jay Wheeler
- Elena Rose
- Silvestre Dangond
- Gente de Zona
- Mau y Ricky
- Olga Tañón
- Lasso
- San Luis
- Piso 21
- Enrique Santos
- Alleh
- Zhamira Zambrano
Se anticipa que próximamente se anunciarán muchos más invitados, incluyendo artistas, deportistas, actores, figuras del entretenimiento, comunicadores y líderes comunitarios del mundo hispano. De esta manera la iniciativa busca ampliar el alcance del llamado a la solidaridad.
Mecanismos de ayuda y recaudación durante el evento
Para los espectadores, la forma de colaborar será directa y sencilla. Durante la transmisión, el público podrá hacer donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto, plataformas digitales, contribuciones corporativas y campañas de donación equivalentes. Cada aporte será clave para las familias que más lo necesitan.
Mientras el público disfruta de las presentaciones musicales, también se compartirán testimonios de sobrevivientes e historias conmovedoras que reflejan el impacto de la tragedia, la fortaleza y la resiliencia del pueblo venezolano.
Los organizadores informaron que los fondos recaudados se gestionarán a través de reconocidas organizaciones humanitarias internacionales, garantizando así la transparencia y el uso eficiente de los recursos en las distintas fases de recuperación.
La producción también contempla reportajes especiales sobre la labor de rescate, el trabajo humanitario en terreno y los procesos de recuperación comunitaria. De este modo subrayan que la reconstrucción requiere tiempo, entrega y un compromiso sostenido.
"Unidos por Venezuela" cuenta con el liderazgo de CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, quienes reciben el respaldo de organizaciones influyentes del sector como iHeartRadio, Spotify, Creative Link, EB Public Relations y Arco Entertainment.
Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 17 de julio desde las 10 a.m. (hora del este), exclusivamente a través de Ticketmaster.