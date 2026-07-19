Ataque ruso deja un muerto y cinco heridos en Kiev

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Internacionales

Ataque ruso con misiles deja un muerto y cinco heridos en Kiev

La ofensiva ocurrió un día después de que Ucrania lanzara un ataque con drones contra objetivos en territorio ruso.

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Un ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev., EFE.
Un ataque ruso con misiles deja al menos un muerto en Kiev. / FOTO: EFE.
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Kiev fue blanco de una nueva oleada de ataques rusos durante la madrugada de este domingo, en una jornada que dejó al menos una persona muerta y cinco heridas, según informaron las autoridades ucranianas.

La fuerza aérea de Ucrania había advertido a los habitantes de la capital sobre la aproximación de misiles balísticos. Minutos después, se escucharon varias explosiones en distintos puntos de la ciudad, mientras los servicios de emergencia se movilizaban para atender las consecuencias de los bombardeos.

La administración militar de Kiev confirmó la muerte de una persona y reportó cinco heridos con distintos niveles de gravedad. El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó que los ataques provocaron incendios y daños en estructuras ubicadas en varios distritos.

Ucrania lanzó un ataque con drones

La ofensiva ocurrió un día después de que Ucrania lanzara un ataque con drones contra objetivos en territorio ruso. Según las autoridades, la operación dejó al menos ocho muertos en dos centros logísticos situados en el oeste de Rusia.

La violencia también alcanzó otras zonas. En la región ucraniana de Dnipropetrovsk, un ataque ruso con drones causó la muerte de una persona, mientras que las autoridades de la región rusa de Kursk informaron sobre otro fallecido debido a una ofensiva ucraniana.

Los ataques se producen en medio de una escalada de ofensivas aéreas entre ambos países. Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania, en febrero de 2022, Kiev ha sido blanco frecuente de ataques con misiles y drones.

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