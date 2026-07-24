Así ocurrió un accidente aéreo con 11 personas a bordo

Un video que circula en redes sociales muestra el momento exacto en que un avión anfibio con 11 personas a bordo realizó un aterrizaje de emergencia sobre el agua y posteriormente se incendió cerca de la isla Sucia, en el estado de Washington, Estados Unidos.
El incidente ocurrió la tarde del jueves 23 de julio, cuando la aeronave de la aerolínea Kenmore Air, un De Havilland DHC-3 Otter, amerizó en la zona de Shallow Bay, frente a la isla Sucia, en el archipiélago de San Juan, al norte de Seattle y cerca de la frontera con Canadá.
En las imágenes difundidas se observa el momento en que la aeronave desciende sobre el agua y queda parcialmente sumergida, mientras equipos de emergencia se movilizan para auxiliar a los ocupantes. Minutos después, el avión comenzó a incendiarse, según reportaron las autoridades.
Las 11 personas fueron rescatadas con vida
La Guardia Costera de Estados Unidos informó que las 11 personas fueron rescatadas con vida luego de un operativo en el que participaron equipos estadounidenses, autoridades canadienses, servicios de emergencia locales y embarcaciones civiles que se encontraban cerca del lugar.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de San Juan, los ocupantes fueron encontrados en el agua y presentaban lesiones de diferente gravedad, entre ellas traumatismos en la cabeza, fracturas y heridas. Una persona permanece en estado crítico.
Kenmore Air confirmó que en la aeronave viajaban 10 pasajeros y un piloto. Seis pasajeros fueron trasladados al PeaceHealth St. Joseph Medical Center, en Bellingham; otros cuatro fueron llevados a un centro médico en Friday Harbor, mientras que el piloto fue trasladado a Mount Vernon para recibir atención.
Tras el accidente, la compañía canceló todos sus vuelos programados para el viernes mientras brinda apoyo a los pasajeros, sus familias y sus trabajadores.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ya iniciaron una investigación para determinar las causas del aterrizaje de emergencia y el incendio que consumió la aeronave. Hasta ahora, las autoridades no han revelado qué provocó el incidente.