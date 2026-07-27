Trump asegura que Irán ha pedido negociar

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán ha pedido a Washington negociar el fin del conflicto y afirmó que existen "posibilidades" de alcanzar un acuerdo.
"Quieren reunirse y nos estamos reuniendo. Veamos qué pasa. Hay posibilidades de que podamos llegar a un acuerdo", declaró Trump a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, en ruta a un evento en Míchigan.
El mandatario agregó que ordenó detener los ataques contra la República Islámica para dar espacio a las negociaciones, después de que Teherán se lo solicitara.
"Nos pidieron muy amablemente: 'Por favor, paremos, reunámonos'", dijo Trump, aunque advirtió que los bombardeos se reanudarán si las conversaciones fracasan.
La pausa en los ataques se produjo después de casi dos semanas de bombardeos diarios contra Irán, país con el que Estados Unidos intercambia fuego desde que se rompiera la tregua acordada en junio.
Diferencias con Netanyahu
Donald Trump admitió también que mantiene "pequeñas diferencias" con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la guerra con Irán, aunque subrayó que ambos están "bastante cerca" en sus posiciones.
"Tenemos pequeñas diferencias, pero estamos bastante cerca", declaró.
Aunque Trump ha elogiado públicamente al mandatario israelí, al que ha definido como "un primer ministro de tiempos de guerra", también ha reconocido que lo llamó "loco" durante una tensa conversación telefónica el pasado junio por los ataques israelíes en el Líbano.
Netanyahu partió este lunes hacia EE. UU. para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham y reunirse con Trump, en lo que será el octavo encuentro entre ambos desde que el mandatario estadounidense regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025.
La última reunión entre Trump y Netanyahu tuvo lugar en febrero en el Despacho Oval, donde el primer ministro israelí logró convencer al presidente estadounidense de lanzar la ofensiva militar contra Irán.
*Con información de EFE