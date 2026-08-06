 Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento
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Trump vuelve a intentar limitar la ciudadanía por nacimiento

El mandatario estadounidense afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado “turismo de maternidad”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense, en la Oficina Oval / FOTO: EFE
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El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva con la que vuelve a intentar limitar el derecho a la ciudadanía de personas nacidas en el país, a pesar de que el Tribunal Supremo tumbó un intento anterior.

Trump afirmó ante la prensa que su objetivo es acabar con el llamado "turismo de maternidad", un negocio que consiste en el viaje de mujeres embarazadas a EE. UU. para que sus hijos nazcan en el país y obtengan la ciudadanía estadounidense.

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Donald Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca - EFE

La ciudadanía por nacimiento está garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, y el Tribunal Supremo invalidó en junio una orden ejecutiva de Trump que pretendía limitar ese derecho.

La Casa Blanca sostiene ahora que el fallo del alto tribunal aún permite limitar la ciudadanía a los hijos de madres que ingresen al país con fines de turismo de maternidad, de personal diplomático, de personas catalogadas como terroristas extranjeros o de quienes nazcan en territorios no incorporados como Puerto Rico.

Trump había prometido durante la campaña limitar la ciudadanía para los hijos de migrantes en situación irregular, una medida que firmó el mismo día de su investidura para su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, y que abrió una etapa de políticas migratorias más restrictivas.

La orden, que habría afectado a unos 255 mil niños al año, quedó anulada por la decisión del Supremo del pasado 29 de junio, cuando el alto tribunal determinó que "los niños nacidos en EE. UU. de padres presentes de manera ilegal o temporal están sujetos a la jurisdicción" y, por tanto, son ciudadanos.

Trump sostiene que la Decimocuarta Enmienda ha sido interpretada erróneamente y que fue aprobada en 1868, tras la guerra civil estadounidense, con el objetivo de otorgar la ciudadanía únicamente a los hijos de esclavos.

*Con información de EFE

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