 México confirma uso de drones por EE. UU. para traficar migrantes
Internacionales

México confirma que drones derribados por EE.UU. eran usados para traficar migrantes

El Ejército de EE. UU. empleó un sistema láser de alta energía para derribar drones operados por cárteles mexicanos.

Compartir:
Elementos de la Patrulla Fronteriza custodian en la franja fronteriza en Ciudad Juárez (México), Imagen de archivo
Elementos de la Patrulla Fronteriza custodian en la franja fronteriza en Ciudad Juárez (México) / FOTO: Imagen de archivo
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

 El Gobierno mexicano confirmó este sábado que los tres drones derribados esta semana por el Ejército de Estados Unidos cerca de la frontera con México eran utilizados por traficantes de migrantes para vigilar a las autoridades y precisó que fueron neutralizados en territorio estadounidense.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur del Comando Norte estadounidense notificó al Ejército mexicano sobre la detección e inhabilitación de los tres aparatos durante las noches del 25 y 26 de agosto.

Los dispositivos, "con características comerciales", eran "utilizados por traficantes de indocumentados para la vigilancia de autoridades", indicó la dependencia en un comunicado.

La Defensa precisó que los hechos ocurrieron en "territorio soberano" de Estados Unidos y en el contexto de las denominadas operaciones concurrentes o "espejo" que realizan las fuerzas de ambos países en la frontera.

Estos despliegues, que comenzaron el 5 de febrero de 2025, consisten en reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, pero con las fuerzas de cada país actuando dentro de su propio territorio, para combatir principalmente el tráfico de armas y drogas.

La información mexicana complementa la difundida el viernes por el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad) y el Comando Norte de Estados Unidos, que revelaron que los aparatos fueron derribados mediante el Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL) del Ejército estadounidense.

Operativo en la frontera entre Texas y México

La operación, realizada cerca de la frontera entre Texas y México, marcó la primera ocasión en que Estados Unidos utilizó ese sistema para neutralizar drones vinculados con organizaciones criminales en su frontera sur.

Las autoridades estadounidenses habían clasificado los aparatos como una amenaza para su personal militar y para agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur, advirtió entonces de que las organizaciones criminales utilizan cada vez más aeronaves no tripuladas para facilitar el tráfico ilícito de personas y vigilar las actividades de militares y agentes fronterizos.

Taylor agradeció además la cooperación del Ejército mexicano en el operativo.

La precisión de Defensa sobre el lugar donde fueron derribados los drones ocurre en un contexto de especial sensibilidad en México ante las operaciones estadounidenses contra los carteles.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha rechazado reiteradamente cualquier acción militar unilateral de Estados Unidos dentro de territorio mexicano y ha advertido de que supondría una violación de la soberanía nacional, al tiempo que defiende la cooperación bilateral en seguridad siempre que respete la territorialidad de ambos países.

La colaboración fronteriza se ha intensificado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en enero de 2025, en medio de las presiones de Washington a México para frenar el tráfico de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos.

En Portada

Rescatan a niña que vendía dulces en comercio de Coatepequet
Nacionales

Rescatan a niña que vendía dulces en comercio de Coatepeque

12:11 PM, Ago 29
Ascienden a 37 los muertos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kievt
Internacionales

Ascienden a 37 los muertos en ataque ruso contra almacén con munición cerca de Kiev

08:19 AM, Ago 29
Pronóstico del Insivumeh: Ambiente cálido y lluvioso para este sábadot
Nacionales

Pronóstico del Insivumeh: Ambiente cálido y lluvioso para este sábado

09:49 AM, Ago 29
Reportan siete detenidos en operativos contra el narcomenudeot
Nacionales

Reportan siete detenidos en operativos contra el narcomenudeo

09:10 AM, Ago 29
¿Quién es el nuevo técnico del Inter Miami?t
Deportes

¿Quién es el nuevo técnico del Inter Miami?

11:18 AM, Ago 29

Temas

GuatemalaFútbolPNCCopa Centroamericanaredes socialesSeguridadEstados UnidosViolenciaSeguridad vialEE.UU.#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar