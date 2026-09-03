 Pelea vial: Sujeto Rompe Ventana de Auto de Adulto Mayor
Internacionales

VIDEO. Sujeto quiebra ventana de vehículo de adulto mayor que se negaba a pelea vial

El hombre, que chocó por detrás al vehículo en el que viajaba un hombre de la tercera edad y su nieta, incitaba al conductor a bajarse en disputa vial.

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Hombre rompe ventana de vehículo , Captura de video
Hombre rompe ventana de vehículo / FOTO: Captura de video
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Una nueva pelea vial quedó captada y pone en evidencia la necesidad impostergable de abordar la educación y tolerancia vial, sobre todo en horarios pico en los que se originan congestionamientos con mucho más tiempo de demora que años atrás. 

En esta ocasión, quedó captada una agresión vial de un sujeto que conducía una camioneta de lujo y que colisionó contra otro vehículo. El conductor del vehículo impactado era un adulto mayor que viajaba junto a su nieta, según consignaron testigos. 

El hecho ocurrió en la Vía Atlixcáyotl, la avenida más importante de la ciudad de Puebla, en México. El conductor forcejeó y hasta introdujo su mano para intentar abrir la puerta del conductor que se negaba a descender de su vehículo para resolver el hecho vial con una persona alterada como el otro piloto involucrado. 

El sujeto se sostuvo del vidrio y al jalarlo logró reventarlo; sin embargo, en ese momento, decidió regresar a su vehículo luego de gritar "¿Eso quieres?". 

Abordaje a la intolerancia vial 

A pesar de los constantes llamados de las autoridades encargadas de la circulación vial, cada día son más comunes estas peleas viales que ponen en evidencia la necesidad de abordarlo de una manera integral, ya que en medio de estas circunstancias hay niños y adultos mayores. 

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El cumplimiento de la ley y el reglamento de tránsito, que busca la conducción responsable de todas las personas en la vía pública, ya no es suficiente para frenar este tipo de agresiones, por lo que se realza la necesidad de un abordaje alterno.

Endurecer las sanciones y multas ante un caso de pelea vial es una de las opciones que se han planteado para el ordenamiento vial; no obstante, el diálogo no se ha avanzado en este tema. 

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