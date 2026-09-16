 Imágenes Impactantes de Jaulas para Migrantes en Florida
Internacionales

Revelan imágenes de las jaulas usadas para encerrar a migrantes en Florida

Las impactantes imágenes de las jaulas donde confinaban a migrantes en “Alcatraz de los caimanes”.

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Informe del DHS que confirma tratos inhumanos a detenidos en Miami., Redes sociales.
Informe del DHS que confirma tratos inhumanos a detenidos en Miami. / FOTO: Redes sociales.
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Imágenes difundidas en un nuevo informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos muestran las pequeñas jaulas metálicas utilizadas para retener a migrantes detenidos en el centro de detención de los Everglades de Florida, conocido como "Alcatraz de los caimanes".

De acuerdo con el informe, los recintos, de aproximadamente un metro cuadrado, eran utilizados como "áreas de tranquilización". Las autoridades documentaron que alrededor de 79 detenidos fueron confinados individualmente en estos espacios entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Los periodos de permanencia variaron desde algunos minutos hasta casi dos horas. En uno de los casos documentados, una persona permaneció aproximadamente 26 minutos en una de estas jaulas después de no cumplir con una orden legal.

Así eran las jaulas donde confinaban a migrantes

Las imágenes muestran estructuras metálicas ubicadas sobre una superficie de césped o pasto sintético y rodeadas por cercas de malla metálica, con alambre de púas en la parte superior. Según el informe, el uso de estos espacios restrictivos es una práctica poco habitual y no cumpliría con los estándares de trato humano.

El documento señala que las jaulas eran presentadas como lugares destinados a que los detenidos redujeran el estrés, gestionaran sus emociones y reflexionaran sobre su comportamiento. Sin embargo, la OIG también indicó que pudieron haber sido utilizadas como una herramienta disciplinaria.

El informe forma parte de una revisión más amplia sobre las condiciones del centro, que abrió el 3 de julio de 2025 y cerró el 25 de junio de 2026. Una inspección no anunciada realizada el 21 de enero documentó, además, problemas relacionados con espacios para vivir, acceso a duchas, información jurídica y disponibilidad de agua limpia.

Las condiciones del centro ya habían sido cuestionadas por abogados, familiares, activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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