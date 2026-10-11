 Techo de supermercado se desploma y deja 38 heridos
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Se desploma techo de supermercado y deja 38 heridos

En segundos, el techo de un supermercado se desploma sobre los clientes.

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Se desploma techo de supermercado en Corea del Sur y deja 38 heridos., Redes sociales.
Se desploma techo de supermercado en Corea del Sur y deja 38 heridos. / FOTO: Redes sociales.
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Al menos 38 personas resultaron heridas luego de que parte del techo de un supermercado se desplomara en Corea del Sur, mientras decenas de clientes se encontraban en el interior. El accidente provocó momentos de pánico y una evacuación de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:16 horas del 10 de octubre, en un edificio de cuatro pisos ubicado en Gwaneum-dong, distrito de Buk-gu, en la ciudad de Daegu. En el segundo nivel se realizaba una actividad de venta de utensilios de cocina cuando parte del techo comenzó a desprenderse.

Según la agencia Yonhap, 66 personas se encontraban en el supermercado al momento del derrumbe. Todas lograron salir del inmueble, aunque 38 sufrieron lesiones leves y nueve tuvieron que ser trasladadas a hospitales para recibir atención médica.

Clientes vivieron momentos de terror

Entre los afectados había varios adultos mayores. Una mujer de 77 años, identificada por su apellido Lee, relató que el interior del establecimiento quedó repentinamente a oscuras cuando comenzó a desplomarse el techo. La mujer logró escapar arrastrándose y protegiéndose con los brazos de los materiales que caían.

Otro testigo, un hombre de 79 años identificado como Kim, aseguró que salió corriendo al ver que la estructura comenzaba a hundirse. Según su relato, el techo terminó de desplomarse en menos de 10 segundos.

Personal de emergencia atendió a los lesionados y revisó el inmueble para descartar que hubiera personas atrapadas entre los escombros. En el operativo participaron alrededor de 60 elementos y 14 unidades, de acuerdo con medios surcoreanos.

Investigan las causas del derrumbe

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar qué provocó el colapso. Entre los aspectos bajo análisis figuran posibles fallas estructurales y las condiciones de mantenimiento del edificio, construido en 1994.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ordenó movilizar los recursos necesarios para atender a los afectados y responder a la emergencia.

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