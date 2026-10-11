Pau Ortiz confirma su ruptura con Pazzetty: razones

La influencer guatemalteca Pau Ortiz confirmó que terminó su relación con el también creador de contenido Pazzetty y dejó claro que no contempla una reconciliación. Aunque evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido entre ambos, explicó que tomó la decisión porque busca algo diferente para su vida.
La noticia llega apenas dos semanas después del final de su romance, por lo que la separación ha generado interés entre quienes siguen el contenido de la influencer guatemalteca y habían visto parte de su relación a través de redes sociales.
Durante una conversación en la que fue cuestionada sobre su vida sentimental, Pau Ortiz decidió mantener una postura reservada y no hablar directamente de los detalles de la ruptura con Pazzetty. La creadora de contenido explicó que prefiere contar la situación desde su propia perspectiva y no convertir la separación en un espacio para hablar de su expareja.
"Yo quiero una persona muy diferente en mi vida. Punto", fue la contundente respuesta de Pau al explicar la principal razón detrás de su decisión. La influencer también aseguró que se encuentra tranquila con la manera en la que actuó durante la relación.
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Según explicó, considera que siempre fue una buena persona, no fue desleal y dio todo de sí mientras estuvo junto a Pazzetty. Una de las preguntas que surgió después de la separación fue si existe la posibilidad de que ambos retomen su relación en el futuro.
Pau Ortiz fue clara al respecto y descartó esa posibilidad. Ante la pregunta sobre si considera regresar con Pazzetty, su respuesta fue simplemente: "No".
La declaración deja claro que, aunque la ruptura es reciente, la influencer guatemalteca asegura tener definida su decisión y estar enfocada en lo que quiere para su futuro. Pau Ortiz y Pazzetty tienen algo más en común además de haber sido pareja: ambos se desenvuelven en el mundo de la creación de contenido para redes sociales.
La propia Pau explicó que ella comenzó haciendo contenido y que, eventualmente, Pazzetty también empezó a dedicarse a esta actividad.
Por ello, ambos compartieron un entorno relacionado con las plataformas digitales y la exposición pública.