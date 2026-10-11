 Pau Ortiz confirma su ruptura con Pazzetty: razones
Farándula

La guatemalteca Pau Ortiz confirma el fin de su romance con Pazzetty y revela el por qué terminaron

La influencer guatemalteca Pau Ortiz confirmó el fin de su relación con el creador de contenido Pazzetty.

Compartir:
Pau Ortiz, Pau Ortiz
Pau Ortiz / FOTO: Pau Ortiz
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La influencer guatemalteca Pau Ortiz confirmó que terminó su relación con el también creador de contenido Pazzetty y dejó claro que no contempla una reconciliación.  Aunque evitó entrar en detalles sobre lo ocurrido entre ambos, explicó que tomó la decisión porque busca algo diferente para su vida.

La noticia llega apenas dos semanas después del final de su romance, por lo que la separación ha generado interés entre quienes siguen el contenido de la influencer guatemalteca y habían visto parte de su relación a través de redes sociales.

Durante una conversación en la que fue cuestionada sobre su vida sentimental, Pau Ortiz decidió mantener una postura reservada y no hablar directamente de los detalles de la ruptura con Pazzetty. La creadora de contenido explicó que prefiere contar la situación desde su propia perspectiva y no convertir la separación en un espacio para hablar de su expareja.

"Yo quiero una persona muy diferente en mi vida. Punto", fue la contundente respuesta de Pau al explicar la principal razón detrás de su decisión. La influencer también aseguró que se encuentra tranquila con la manera en la que actuó durante la relación.

Más Pau Ortiz

Según explicó, considera que siempre fue una buena persona, no fue desleal y dio todo de sí mientras estuvo junto a Pazzetty. Una de las preguntas que surgió después de la separación fue si existe la posibilidad de que ambos retomen su relación en el futuro.

Pau Ortiz fue clara al respecto y descartó esa posibilidad. Ante la pregunta sobre si considera regresar con Pazzetty, su respuesta fue simplemente: "No".

Belinda vive momentos de terror en un avión, rompe en llanto y el video sale a la luz

Belinda vivió un angustiante momento durante un vuelo que quedó registrado en video, donde se le observa visiblemente afectada.

La declaración deja claro que, aunque la ruptura es reciente, la influencer guatemalteca asegura tener definida su decisión y estar enfocada en lo que quiere para su futuro. Pau Ortiz y Pazzetty tienen algo más en común además de haber sido pareja: ambos se desenvuelven en el mundo de la creación de contenido para redes sociales.

La propia Pau explicó que ella comenzó haciendo contenido y que, eventualmente, Pazzetty también empezó a dedicarse a esta actividad.

Por ello, ambos compartieron un entorno relacionado con las plataformas digitales y la exposición pública.

En Portada

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonidot
Nacionales

Celebran la 37 Carrera Internacional de la Luz y el Sonido

07:29 AM, Oct 11
Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlánticot
Nacionales

Choque entre camión y microbús deja al menos siete heridos en ruta al Atlántico

08:00 AM, Oct 11
Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del paíst
Nacionales

Pronostican lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país

08:48 AM, Oct 11
Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026t
Farándula

Guatemala hace historia: Thelma Girón es la nueva Miss América Latina del Mundo 2026

08:53 AM, Oct 11
El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premiert
Deportes

El Manchester City golea al Liverpool y se afianza en el liderato de la Premier

11:21 AM, Oct 11

Temas

GuatemalaFútbolLiga de Naciones#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaPNCLiga NacionalEE.UU.redes socialesFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar