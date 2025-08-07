 Junta Disciplinaria del OJ cita a juez en caso TREP
Nacionales

Caso Trep: Junta disciplinaria del OJ cita a juez

Se determinará si el juez Erick García se extralimitó al modificar las medidas sustitutivas a magistrados del TSE.

Compartir:
El juez Erick García Alvarado durante una audiencia., Omar Solís/Emisoras Unidas
El juez Erick García Alvarado durante una audiencia. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

La junta disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) citó al juez Erick García, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Escuintla, para comparecer a una audiencia el próximo mes para analizar su resolución emitida dentro del caso TREP.

De acuerdo con la información, la diligencia se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en las instalaciones del OJ de la zona 10 capitalina.

Durante esta cita, la junta disciplinaria determinará si, cuando fungió como juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, el togado se extralimitó al modificarle las medidas sustitutivas a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, procesados dentro del caso TREP.

Foto embed
Los magistrados del TSE durante una audiencia en el Juzgado Segundo Penal por el caso TREP. - Ángel Oliva/EU

Sala anuló decisión de juez

La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, anuló en enero de este año las resoluciones emitidas por el juez Erick García, con las cuales se revocó la suspensión de funciones a los magistrados titulares del TSE que están siendo procesados dentro del caso TREP, donde se investigan posibles anomalías en la adquisición del sistema informático utilizado para las Elecciones Generales 2023.

En la resolución dictada en el marco de la audiencia de recusación, la Sala Tercera de Apelaciones integrada por los magistrados Alejandro Prado, Ingrid García y Mario Hernández también certificó lo conducente en contra del togado, indicando que no tenía la facultad para emitir resoluciones dentro del caso, ya que el contralor del caso es el Juez "B" Mario Hichos.

Asimismo la Sala de Apelaciones dio sin lugar la recusación planteada por el Ministerio Público (MP) en contra de Mario Hichos.

Además, la referida instancia le dio al juez Hichos un plazo de 24 horas, que corren al momento de recibir la ejecutoria, para dar cumplimiento a la orden de la sala se anular todo lo actuado por el juez García.

En ese sentido, el 27 de enero se dio cumplimiento a la orden de la sala, por medio de la cual fue revocada la resolución que levantó la suspensión de funciones de los magistrados electorales y de nuevo quedaron fuera de sus labores.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenast
Nacionales

Iniciativa del Gobierno busca impulsar inversión en comunidades indígenas

09:11 AM, Ago 07
Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y CR7t
Deportes

Revelan nominados al Balón de Oro 2025, que no incluyen a Messi y "CR7"

08:26 AM, Ago 07
Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoaméricat
Nacionales

Informe: Guatemala, entre los cinco países más peligrosos para ser defensor ambiental en Latinoamérica

07:09 AM, Ago 07
Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenskit
Internacionales

Putin acepta reunirse con Trump y no descarta encuentro con Zelenski

07:25 AM, Ago 07

Temas

GuatemalaSismossecuenciasismosFútbolEstados UnidosEE.UU.Liga Nacional#liganacionalDonald TrumpFutbol Guatemaltecoredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Modo Quico ,Instagram
Tendencias

¿Fan de El Chavo del 8? Así puedes activar el Modo Quico en WA

Mario Princesa Peach Nintendo ,Instagram
Gaming

Nintendo confirma la relación que tiene Mario con la princesa Peach

Skin Flooding ,Instagram
Moda Y Belleza

Conoce el skin-flooding, la técnica de hidratación para el cuidado facial

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos