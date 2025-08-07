Junta Disciplinaria del OJ cita a juez en caso TREP

La junta disciplinaria del Organismo Judicial (OJ) citó al juez Erick García, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Escuintla, para comparecer a una audiencia el próximo mes para analizar su resolución emitida dentro del caso TREP.
De acuerdo con la información, la diligencia se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre en las instalaciones del OJ de la zona 10 capitalina.
Durante esta cita, la junta disciplinaria determinará si, cuando fungió como juez A del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, el togado se extralimitó al modificarle las medidas sustitutivas a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, procesados dentro del caso TREP.
Sala anuló decisión de juez
La Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, anuló en enero de este año las resoluciones emitidas por el juez Erick García, con las cuales se revocó la suspensión de funciones a los magistrados titulares del TSE que están siendo procesados dentro del caso TREP, donde se investigan posibles anomalías en la adquisición del sistema informático utilizado para las Elecciones Generales 2023.
En la resolución dictada en el marco de la audiencia de recusación, la Sala Tercera de Apelaciones integrada por los magistrados Alejandro Prado, Ingrid García y Mario Hernández también certificó lo conducente en contra del togado, indicando que no tenía la facultad para emitir resoluciones dentro del caso, ya que el contralor del caso es el Juez "B" Mario Hichos.
Asimismo la Sala de Apelaciones dio sin lugar la recusación planteada por el Ministerio Público (MP) en contra de Mario Hichos.
Además, la referida instancia le dio al juez Hichos un plazo de 24 horas, que corren al momento de recibir la ejecutoria, para dar cumplimiento a la orden de la sala se anular todo lo actuado por el juez García.
En ese sentido, el 27 de enero se dio cumplimiento a la orden de la sala, por medio de la cual fue revocada la resolución que levantó la suspensión de funciones de los magistrados electorales y de nuevo quedaron fuera de sus labores.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7