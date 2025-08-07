 Samuel Aceituno: Condena por caso Cooptación del Estado
Nacionales

Caso Cooptación: Samuel Aceituno acepta cargos y es condenado

El sindicado se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero.

Samuel Aceituno durante la audiencia donde se dictó la sentencia en su contra por el caso Cooptación del Estado., Ángel Oliva/EU
Samuel Aceituno durante la audiencia donde se dictó la sentencia en su contra por el caso Cooptación del Estado. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado de Mayor Riesgo "B" dictó este jueves 7 de agosto una sentencia condenatoria de cinco años de prisión conmutables contra Samuel Aceituno por su implicación en el caso "Cooptación del Estado".

Según la investigación realizada por el Ministerio Público (MP), Aceituno fue el encargado de conseguir los inmuebles que fueron adquiridos por exfuncionarios con fondos provenientes de actividades ilícitas. El objetivo de estas acciones era darle apariencia de legalidad al dinero.

El sindicado se sometió al procedimiento especial de aceptación de cargos y se declaró culpable de las actuaciones que le atribuyó la fiscalía. En ese contexto, el juzgado lo sentenció por los delitos de asociación ilícita y conspiración para el lavado de dinero u otros activos.

Caso Cooptación del Estado

Según las investigaciones del Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso Cooptación del Estado se investiga una organización delictiva que se apropió de fondos públicos.

La referida pesquisa se dio a conocer en 2016 y se relaciona con supuestas acciones de corrupción gubernamental que estuvieron a cargo de una red que se creó durante el gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP).

El expediente del caso señala que los involucrados se habrían aprovechado de las finanzas de diversas entidades públicas para beneficiar a financistas de campaña y empresarios.

Asimismo, se afirma que funcionarios de la administración de gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, expresidente y exvicemandataria, respectivamente, recibieron sobornos.

"Derivado del caso La Línea, se estableció un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota", detalla parte del expediente del caso.

Agrega que parte de los fondos con los que aparentemente se beneficiaron habrían sido destinados a la adquisición de inmuebles y otros bienes de lujo, principalmente para los exgobernantes.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

