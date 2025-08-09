 Estudiante de 14 años dispara dentro de un colegio
Nacionales

Estudiante de 14 años dispara dentro de un colegio

Agentes de la PNC reportaron que un menor de edad fue reducido al orden en el centro de Poptún, Petén, tras haber disparado al aire en un colegio local.

Un estudiante de 14 años fue remitido a un juzgado especializado en menores en conflicto con la ley penal, luego de que se le decomisara un arma de fuego dentro de un colegio de Poptún, Petén, informó la Policía Nacional Civil (PNC) este sábado 9 de agosto de 2025. La entidad de seguridad añadió que el adolescente realizó disparos al aire sin causas justificadas, antes de ser reducido al orden por las autoridades. 

Al menor se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros, una tolva y 16 municiones útiles. Las Fuerzas de Seguridad establecieron que este ilícito fue utilizado por el menor de edad para detonar los disparos, en las instalaciones educativas ubicadas en el centro del citado municipio.

Medios locales ampliaron información al revelar que fue un maestro el que hizo la denuncia ante las fuerzas de seguridad y que el centro educativo en mención se ubica en el Barrio El Centro de Petén. Asimismo, los lugareños constataron un impacto de bala en una pared de una de las aulas del centro educativo. 

Mientras tanto las autoridades iniciaron un proceso de investigación, para establecer como el menor de edad tuvo acceso al arma de fuego. Fiscales del Ministerio Público evaluaron el lugar y embalaron el arma y las municiones decomisadas.

Según las autoridades, no se reportaron personas heridas como consecuencia de la captura del menor de edad.

