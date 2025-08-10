 Bomberos Voluntarios conmemoran su aniversario 74 con misa
Nacionales

Bomberos Voluntarios conmemoran su aniversario 74 con misa

El Padre José Luis Colmenares agradeció a Dios por el trabajo de los rescatistas, por los 74 años de servicio de los Bomberos Voluntarios.

Compartir:
Los rescatistas agradecieron a Dios por 74 años de servicio en el país., Bomberos Voluntarios.
Los rescatistas agradecieron a Dios por 74 años de servicio en el país. / FOTO: Bomberos Voluntarios.

Catedral Metropolitana fue escenario de una misa de acción de gracias, durante este domingo 10 de agosto de 2025, en la que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios agradeció a Dios y a los guatemaltecos por arribar a su aniversario número 74. El servicio religioso fue oficiado por el Padre José Luis Colmenares, quien agradeció a esta institución de rescate por el servicio que presta en favor de los guatemaltecos.

La ceremonia empezó con el ingreso de los pabellones de Guatemala y del citado cuerpo de rescate, ante cientos de asistentes, la mayoría miembros de los Bomberos Voluntarios. Los rescatistas hicieron las honras que el evento ameritó, previo a retirarse el casco negro, como señal de respeto, y luego sentarse para participar en el programa de la santa misa.

En el evento religioso participaron los altos mandos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes recibieron la bendición y compartieron anécdotas de su trabajo diario. La mayor Lesvia Contreras compartió que tienen 30 años de organizar esta misa para agradecer a Dios cada año.

Contreras contó que la experiencia que han tenido recibiendo la bendición de Dios ha sido muy linda, porque cada año se esmeran en los operativos del servicio religioso. "Es increíble, pero ya más de 30 años tenemos organizándola", compartió Contreras.

La familia Contreras añadió que la tradición de celebrar estas misas nació a raíz de la muerte de monseñor Mazariegos y toma fuerza con el obispo Próspero Penados del Barrio, que era familiar del mayor Coronado. Contreras precisó que fue de ellos que nació hacer un evento para agradecer a Dios, ofreciendo una misa por cada aniversario.

En sus redes sociales, los Bomberos Voluntarios compartieron que el padre José Luis Colmenares "asemejó la parábola del buen samaritano, que ayudó a un hombre, con la labor de la institución". En la homilía, Colmenares resaltó la labor que diariamente hacen los rescatistas, ayudando a cualquier persona, sin importar donde se encuentre.

El patrono de los bomberos

Colmenares mencionó que la misa de acción de gracias este año coincidió con el 10 de agosto, día en el que se celebra a San Lorenzo, considerado como el Patrono de los Bomberos. El religioso consideró que es una coincidencia que este domingo se celebrara la misa en honor a la fundación del referido cuerpo de socorro.

Damos gracias al Señor por toros los años que los Bomberos Voluntarios han ido sirviendo a la población en Guatemala, como lo hacen en otros lugares del mundo entero", destacó el Padre José Luis Colmenares.

Colmenares añadió que los rescatistas siempre ofrecen consuelo, auxilio y socorro a las personas más necesitadas. "Ofrecemos esta santa misa por cada uno de los bomberos, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, y en general por todos aquello que sirven a sus hermanos en tiempo de necesidad", destacó el sacerdote.

Hallan cuerpo de hombre envuelto en sábanas y nylon en San José Pinula

El hallazgo llamó la atención de vecinos y autoridades debido a que el cuerpo fue dejado a mitad de la calle, en plena vía pública.

En Portada

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacíficot
Nacionales

Marina de Guatemala intercepta dos embarcaciones con cargamento ilícito frente a costas del Pacífico

05:29 PM, Ago 10
Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Juniort
Deportes

Emily Padilla da el primer oro a Guatemala en Juegos Panamericanos Junior

07:07 PM, Ago 10
Muertos y heridos por terremoto en Turquíat
Internacionales

Muertos y heridos por terremoto en Turquía

03:47 PM, Ago 10
Erick Lemus: Fue un partido sufrido, como son los clásicost
Deportes

Erick Lemus: "Fue un partido sufrido, como son los clásicos"

08:38 PM, Ago 10

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SismosDonald Trumpredes socialesCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Robot Universidad ,Redes sociales
Farándula

Robot es aceptado en una universidad de Shanghái y genera polémica

Spotify ,Instagram
Tecnología

Spotify sube sus precios de suscripción en América Latina

Perros ,Perros
Tendencias

¿Tu perro está envejeciendo? Esto es lo que nadie te dice sobre su cuidado

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos