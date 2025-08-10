Bomberos Voluntarios conmemoran su aniversario 74 con misa

Catedral Metropolitana fue escenario de una misa de acción de gracias, durante este domingo 10 de agosto de 2025, en la que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios agradeció a Dios y a los guatemaltecos por arribar a su aniversario número 74. El servicio religioso fue oficiado por el Padre José Luis Colmenares, quien agradeció a esta institución de rescate por el servicio que presta en favor de los guatemaltecos.
La ceremonia empezó con el ingreso de los pabellones de Guatemala y del citado cuerpo de rescate, ante cientos de asistentes, la mayoría miembros de los Bomberos Voluntarios. Los rescatistas hicieron las honras que el evento ameritó, previo a retirarse el casco negro, como señal de respeto, y luego sentarse para participar en el programa de la santa misa.
En el evento religioso participaron los altos mandos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes recibieron la bendición y compartieron anécdotas de su trabajo diario. La mayor Lesvia Contreras compartió que tienen 30 años de organizar esta misa para agradecer a Dios cada año.
Contreras contó que la experiencia que han tenido recibiendo la bendición de Dios ha sido muy linda, porque cada año se esmeran en los operativos del servicio religioso. "Es increíble, pero ya más de 30 años tenemos organizándola", compartió Contreras.
La familia Contreras añadió que la tradición de celebrar estas misas nació a raíz de la muerte de monseñor Mazariegos y toma fuerza con el obispo Próspero Penados del Barrio, que era familiar del mayor Coronado. Contreras precisó que fue de ellos que nació hacer un evento para agradecer a Dios, ofreciendo una misa por cada aniversario.
En sus redes sociales, los Bomberos Voluntarios compartieron que el padre José Luis Colmenares "asemejó la parábola del buen samaritano, que ayudó a un hombre, con la labor de la institución". En la homilía, Colmenares resaltó la labor que diariamente hacen los rescatistas, ayudando a cualquier persona, sin importar donde se encuentre.
El patrono de los bomberos
Colmenares mencionó que la misa de acción de gracias este año coincidió con el 10 de agosto, día en el que se celebra a San Lorenzo, considerado como el Patrono de los Bomberos. El religioso consideró que es una coincidencia que este domingo se celebrara la misa en honor a la fundación del referido cuerpo de socorro.
Damos gracias al Señor por toros los años que los Bomberos Voluntarios han ido sirviendo a la población en Guatemala, como lo hacen en otros lugares del mundo entero", destacó el Padre José Luis Colmenares.
Colmenares añadió que los rescatistas siempre ofrecen consuelo, auxilio y socorro a las personas más necesitadas. "Ofrecemos esta santa misa por cada uno de los bomberos, por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, y en general por todos aquello que sirven a sus hermanos en tiempo de necesidad", destacó el sacerdote.