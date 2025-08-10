 Hallan cuerpo de hombre en sábanas en San José Pinula
Nacionales

Hallan cuerpo de hombre envuelto en sábanas y nylon en San José Pinula

El hallazgo llamó la atención de vecinos y autoridades debido a que el cuerpo fue dejado a mitad de la calle, en plena vía pública.

Cadáver localizado en San José Pinula , Bomberos Voluntarios.
Cadáver localizado en San José Pinula / FOTO: Bomberos Voluntarios.

La madrugada de este domingo 10 de agosto, Bomberos Voluntarios localizaron el cuerpo sin vida de un hombre envuelto en sábanas y nylon en la sección D de la colonia Santa Sofía, en San José Pinula.

De acuerdo con el reporte de socorristas, la víctima no ha sido identificada, pero se estima que tenía entre 30 y 40 años de edad. El hallazgo llamó la atención de vecinos y autoridades debido a que el cuerpo fue dejado a mitad de la calle, en plena vía pública.

Elementos de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y realizar el levantamiento correspondiente. Hasta el momento, no se han dado a conocer las posibles causas de la muerte ni detalles sobre quién pudo haber abandonado el cadáver en ese punto.

El caso está bajo investigación, y las autoridades no descartan que el hecho esté relacionado con un ataque violento. La presencia de la víctima en condiciones de envoltura y a la vista en la calle podría indicar un mensaje o advertencia, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

Adolescente herido 

Entre otras emergencias registradas durante la madrugada, Bomberos Voluntarios informaron que un adolescente resultó herido de bala en el boulevard sur de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. El menor presentaba múltiples impactos en diferentes partes del cuerpo y fue trasladado al Hospital de Especialidades para recibir atención médica.

Las autoridades mantienen operativos en ambos municipios para recabar información que permita esclarecer estos hechos violentos, ocurridos en menos de 24 horas y en distintos puntos del departamento de Guatemala.

