Habilitan paso en ruta de Izabal y Petén tras reparar daños

La Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció que las labores de reparación en el kilómetro 281 de la carretera CA-13 concluyeron exitosamente este domingo 10 de agosto de 2025. Como resultado, la entidad explicó que el paso quedó totalmente habilitado, luego de que vecinos de comunidades cercanas se quejaran, porque la avería los dejaba totalmente incomunicados.
En el tramo afectado ocurrió un accidente de tránsito, porque un carro que viajaba hacia una de las comunidades cayó en el hundimiento de aproximadamente un metro. Afortunadamente no se reportaron personas heridas por el socavamiento, solo daños materiales para quienes se accidentaron en el tramo de la ruta CA-13.
Procedimiento para habilitar el paso
Covial informó que sus cuadrillas actuaron rápidamente para trabajar en el agujero, con el propósito de rehabilitar el paso, luego de que se originara un hundimiento en el lugar. Para realizar los trabajos, se colocaron conos de color naranja con una cinta amarilla alrededor de la imperfección.
Posteriormente, tres empleados de COVIAL entraron en la perforación para cavar hacia abajo y asegurarse de que era posible reparar el tramo con los métodos utilizados. La entidad informó que el socavamiento se originó porque una tubería se rompió, generando el agujero que fue necesario reparar.
Al menos seis personas, del personal de Covial se dedicó rellenar el agujero con un material arenoso, utilizando palas. Para llevar el material hasta el lugar del incidente, fue necesario usar un camión de volteo.
Con maquinaria pesada, los trabajadores de Covial rompieron el asfalto que quedó en la orilla del agujero, para poder realizar las acciones de reparación con mayor eficiencia. Mientras se realizaban las tareas en el área, varios conductores esperaron pacientemente.
Las autoridades también sugirieron el uso de una ruta alterna que está ubicada en el municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz. Esta vía fue utilizada por varios conductores, quienes decidieron ahorrar tiempo para llegar a su destino en los departamentos de Izabal y Petén, respectivamente.