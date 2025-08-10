Marina intercepta dos embarcaciones con posible ilícito

El departamento de Comunicación del Ejército de Guatemala informó que integrantes de la Marina de la Defensa Nacional interceptaron dos embarcaciones durante este domingo 10 de agosto de 2025. Las Fuerzas Armadas confirmaron que los dos vehículos acuáticos fueron sorprendidos en las frente a las costas del Pacífico guatemalteco con un posible cargamento ilícito.
En un breve comunicado, los militares narraron que los uniformados que estaban de turno "actuaron de manera coordinada, tras detectar movimientos sospechosos en aguas jurisdiccionales". Sin embargo, los miembros de la Marina no han confirmado el tipo de ilícito hasta el momento.
Cinco capturas
Las autoridades informaron sobre la captura de cinco personas, cuatro mexicanas y una salvadoreña. Sin embargo, aún no se ha precisado la cantidad ni el valor de lo incautado. En las imágenes compartidas, se ven las dos embarcaciones retenidas por las Fuerzas de Seguridad, mientras se realizan las primeras diligencias.
"Las autoridades mantienen aseguradas las embarcaciones mientras se realiza el proceso de inspección y recolección de evidencias", anunció el Ejército de Guatemala, mientras se trabaja para dar un nuevo comunicado en algunas horas.
Con información del periodista Daniel Tzoc.