Arévalo expresa condolencias a Colombia tras muerte del senador Uribe

"La violencia política no debe tener lugar en nuestros países", expresó el mandatario guatemalteco.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, habla en una rueda de prensa este lunes, en Ciudad de Guatemala (Guatemala), EFE/ Alex Cruz
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se pronunció este lunes 11 de agosto con respecto a la muerte del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay y destacó que la violencia política no debería darse en los países.

Por medio de un mensaje difundido en sus cuentas de redes sociales, el gobernante expresó que cuando las balas se imponen a los votos, sufren las personas y también la democracia.

"La violencia política no debe tener lugar en nuestros países. Envío mis condolencias a la familia de Miguel Uribe, y al pueblo de Colombia", agregó.

