USAC: Estudiantes rechazan nombramiento de director

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) protestan este lunes 11 de agosto en contra la asignación, sin elecciones, del nuevo director Berner García, representante profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG).
"Exigimos elecciones libres y justas (...) No necesitamos imposiciones. No necesitamos usurpadores. No nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ni tampoco siendo indiferentes hacia esta corrupción que están queriendo mantener en la Escuela de Ciencias Psicológicas", expresó una estudiante utilizando un megáfono.
Mientras tanto, el resto de universitarios la acompañaban en las consignas y portaban carteles con mensajes donde hacían señalamientos de "usurpación" y de ceder la única universidad pública de Guatemala.
Intercambio de argumentos
El diputado David Illescas sostuvo un intercambio verbal con el director asignado por el Consejo Superior Universitario (CSU), quien lo cuestionó por tener el "cargo vencido" y supuestos contratos con el Estado. "Ahorita me acaban de contratar", aseguró al respecto el director.
El parlamentario enfatizó que su presencia en el lugar y la de los estudiantes se dio en defensa de la autonomía de la universidad y de la referida escuela. Ante lo cual García lo acusó de protagonizar un "show político", lo que fue negado por Illescas al indicar que no solo él estaba presente, sino "cientos" de universitarios que rechazaban su designación.
"La notificación que él trae, queda en pedazos, igual que quieren tener ellos la autonomía de la USAC. Igual que se han encargado de destruir la legalidad y la legitimidad; son pedazos (...) Psicología tiene que tener autoridades capaces", añadió el congresista.
"Yo estoy cumpliendo para el cargo que me asignaron", manifestó por su parte el director, quien aseguró que el cargo le fue asignado por el CSU.
Ante el rechazo de los estudiantes, dijo que este es "natural". "Tampoco a mí me gustaría que llegara alguien de otra unidad académica a la mía. Pero, es provisionalmente", comentó. Aunque indicó que, si no toma el cargo, podría estar incurriendo en un incumplimiento de deberes.
Sin tomar funciones
El rechazo y la tensión marcaron la jornada en las instalaciones del CUM de la Usac, ubicadas en la zona 11 capitalina, donde la protesta estudiantil se mantuvo por varias horas y escaló hasta la toma temporal del edificio de la Escuela de Ciencias Psicológicas.
En medio de expresiones de descontento, los universitarios colocaron cadenas y candados, mientras ellos y Berner García permanecían en el interior.
Después de varios minutos, los estudiantes abrieron las puertas y el director designado fue evacuado, sin haber podido tomar posesión del cargo.
Mientras García se retiraba del lugar, los manifestantes gritaban: "se propone, no se impone", "fuera, fuera, fuera". Y, en medio de aplausos, celebraban su salida del recinto sin que el profesional pudiera ejercer sus funciones.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.