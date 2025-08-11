Captan a 6 personas en moto en la ruta al Atlántico

Fotografías que circulan en redes sociales muestran a seis personas, dos adultos y cuatro menores, viajando en una sola motocicleta sin las medidas de seguridad correspondientes.
El incidente fue captado en el kilómetro 14.6 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. En las imágenes se observa a una pareja en la motocicleta, mientras transportan a cuatro niños, ninguno de los cuales portaba casco protector.
En un video, también viral en las últimas horas, se aprecia a otra pareja viajando en motocicleta con dos menores, uno cargado a cada lado de la mujer. Debido a la complexión física de los adultos, los cuatro ocupantes no cabían en el asiento del vehículo de dos ruedas. En este caso, los adultos sí portaban casco, pero los menores no. Según algunos comentarios en redes, este segundo caso podría haber ocurrido en México; sin embargo, no ha sido confirmada la ubicación exacta.
Sanciones por sobrecarga en motocicletas
El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) recordó que circular con sobrecarga de pasajeros es una infracción contemplada en el artículo 184 de la Ley de Tránsito, con una multa de Q500 para quienes excedan el número de plazas indicadas en la tarjeta de circulación.
Asimismo, el artículo 46 establece sanciones por sobrecarga dimensionada, que incluyen a motocicletas que transporten más personas de las permitidas por la ley.
Las autoridades enfatizan la importancia de respetar la capacidad máxima de cada vehículo y de utilizar casco protector para todos los ocupantes. También recomiendan denunciar este tipo de conductas a través de las policías municipales y la Dirección de Tránsito.
El Departamento de Tránsito de la PNC indicó que en el 49 % de los incidentes viales que ocurren en el país hay conductores de vehículos de dos ruedas involucrados. Sin embargo, datos de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic) del Ministerio de Gobernación señalan una cifra aún mayor: el 61.7 % de los accidentes de tránsito involucran motocicletas.