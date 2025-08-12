 Zona 5: Ataques simultáneos dejan un fallecido y un herido
El sospechoso de haber participado en los hechos fue detenido en el bulevar La Asunción, zona 5.

Una serie de hechos de violencia se ha reportado este martes 12 de agosto en la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. Entre estos incidentes se encuentran dos ataques armados ocurridos en simultáneo en la zona 5.

Los bomberos Voluntarios dieron a conocer que inicialmente se atendió una emergencia en el bulevar La Asunción y 15 calle, donde fue localizado un hombre con heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

El paciente fue atendido, estabilizado y posteriormente trasladado hacia un centro asistencial. Hasta el momento, no ha sido identificado.

Mientras tanto, de forma simultánea se reportó otra balacera en la zona 5, esta vez en la 40 avenida y 11 calle de la colonia Jardines de la Asunción.

"Se evaluó a un segundo paciente y se confirmó que ya había fallecido en el lugar por múltiples heridas de bala", señaló Leandro Amado, vocero del cuerpo de socorro.

Agregó que la víctima mortal fue identificada como Carlos Rafael Godínez, de 43 años de edad.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público se presentaron a ambos puntos donde ocurrieron los ataques para darles el seguimiento respectivo.

Capturan a implicado en ataque en el sector

La PNC informó que el personal de la comisaría 13 capturó a un hombre de aproximadamente 32 años en la 11 calle y bulevar La Asunción, zona 5, por ser presunto responsable de efectuar un ataque armado en la colonia Monja Blanca de esta misma zona, donde quedó fallecida una persona y una más resultó herida.

El presunto responsable de este hecho violento se trasladaba a bordo de una motocicleta, en la cual derrapó cuando se daba a la fuga al momento de verse copado por los policías.

El sospechoso, que no fue identificado debido a que no portaba ningún documento, resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un centro asistencial bajo la custodia policial respectiva.

La PNC indicó que a este individuo se le incautó una pistola calibre 9mm, con su respectivo cargador, un celular y un radio transmisor.

